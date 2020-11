Bude Trump kandidovat v roce 2024? Už se na to sází

Když se po prohraných volbách měla stěhovat z Bílého domu, řekla zklamaná první dáma členovi personálu: „Jerry, dobře se starejte o všechen ten nábytek a výzdobu v domě, chci to tady zase najít, jak to je.“



Jerry se zeptal, zda to znamená, že plánuje návrat, a ona odpověděla: „Ano, ode dneška za čtyři roky jsme zase zpátky.“ Pak se s poraženým prezidentem vrátila domů do New Yorku.



A po čtyřech letech už zase spali v Bílém domě. Není to pohled do budoucnosti, ale do minulosti.