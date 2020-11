Trump přetrvá, i pokud teď prohraje. Mohl by kandidovat v roce 2024

Pokud Trump úřad neobhájí, bude to poprvé za osmadvacet let, co úřadující hlava státu nedokáže ve volbách zvítězit. Přesto Trump podle odhadů získá více hlasů než v roce 2016. Navzdory nespočtu skandálů ve funkci má podporu téměř poloviny veřejnosti.



„I pokud bude nucen opustit post prezidenta, bude Trump houževnatější, než se očekává, a jistě zůstane mocnou a rozdělující silou amerického veřejného života,“ uvedl list The New York Times (NYT).

Pokud by se přání demokratů o Trumpově zdrcujícím zapuzení americkou veřejností naplnilo, Republikánská strana by dostala varování, že musí podobně jako po volbách v roce 2012 přehodnotit své postoje k minoritám, ženám i volebnímu procesu a znovu najít sama sebe.



Po středečním sčítání hlasů se ale nic takového nekonalo. Trump ukázal svou odolnost a s přehledem získal Texas i Floridu, na kterou si demokraté dělali naděje. Prezident získal nejen ještě více hlasů bílého dělnictva než v roce 2016, ale překvapivě bodoval také u Hispánců.

Úspěch chamtivosti, sobectví a rasismu

Na předvolebních shromážděních si Trump letos vedl znamenitě a jeho příznivci oslavovali jeho kult osobnosti bouřlivě a s nadšením. List The Guardian dokonce napsal, že v roce 2020 došlo k legitimizaci a posílení Trumpova sexismu, rasismu i lhaní.

Ačkoli někteří Američané protestovali, že toto přece není prezident reprezentující USA, voliči Trumpa jim odpovídali: „Naopak, on reprezentuje přesně to, kým jsme. A rozhodně nikam nepůjdeme.“

„Morální pobouření kolem Trumpova prezidentství nepřineslo žádný zásadní posun v jeho republikánské podpoře,“ uvedl Eddie Glaude, profesor politologie na Princetonské univerzitě.

„Ve skutečnosti rozšířil svoji základnu mezi bílými voliči. Trump nadále slaví úspěch kombinací své chamtivosti, sobectví a rasismu,” dodal. Pokud Trump zvítězí, zvítězí podle Glaudea také trumpismus. Pokud prezident prohraje, trumpismus zvítězí i tak.

Trumpismus Trumpismus je označení pro styl vládnutí, politické hnutí a soubor mechanismů pro získání a udržení moci, které jsou spojené s prezidentem USA Donaldem Trumpem.

Rozhořčení republikánů nad těsnou porážkou, podpořené tvrzeními o podvodech a ukradení voleb, bude podle The Guardianu Joea Bidena v případě zvolení pronásledovat.

Republikáni si navíc zjevně udrží svou většinu v Senátu a mohou získat i místa ve Sněmovně reprezentantů. Republikánští senátoři Mitch McConnell a Lindsey Graham, kteří usilovně prosazovali Trumpovu vůli, se letos ve volbách dočkali od voličů odměnění, nikoli potrestání.

Zpráva je tak podle The New York Times (NYT) jasná: Republikánská strana je teď Trumpovou stranou a prezident tu bude i nadále disponovat značnou mocí. Příznivci za ním budou dál stát a rozdělení země se tím podle komentátorů možná ještě více prohloubí.

Republikáni budou Bidenovi škodit

Pokud Biden zvítězí, McConnell, jenž předsedá senátní většině, se navíc bude v roli nepřítele pravděpodobně činit. Už dříve prohlásil, že jeho prioritou je zajistit, že Barack Obama bude prezidentem na jedno funkční období. I když v tom selhal, ukázal se jako mistr obstrukcí.

S Bidenem, jenž byl osm let Obamovou pravou rukou, McConnell tento postup nejspíš zopakuje. USA přitom podle The Guardianu nyní potřebují pravý opak, tedy spolupráci Bílého domu, Senátu a Sněmovny reprezentantů na obnově ekonomiky a reformě zdravotnictví.

Pokud Trump nezvítězí, podle komentátorů NYT se pokusí využít zbývající čas v úřadě k vyřizování účtů a k pomstě těm, kdo nestáli dost pevně na jeho straně. „Hněv z porážky může vést k tomu, že odvolá nebo suspenduje řadu vysokých úředníků, kteří neplnili jeho přání tak, jak předpokládal,“ uvedl deník.

V ohrožení jsou například ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christopher Wray či epidemiolog Anthony Fauci.

Trump to možná v roce 2024 zkusí znovu

„I když Trump prohraje, přibývá signálů, že populistické hnutí založené na jeho osobnosti bude v Republikánské straně dál dominovat a přetlačí ty straníky, kteří se snaží hledat alternativy,“ napsal list The Los Angeles Times. „I když bude Trump pryč z úřadu, jeho styl politiky nezmizí,“ dodala stanice NBC.

„Pokud nám volební výsledky něco ukázaly jasně, pak to, že prezident má obrovskou základnu příznivců a nehodlá opustit arénu,“ uvedl někdejší republikánský senátor Jeff Flake. Dodal, že Trumpa na Twitteru sleduje 88 milionů lidí, což z něj činí jeden z nejmocnějších hlasů americké pravice.

Právě široká podpora veřejnosti by Trumpovi mohla umožnit další kandidaturu na prezidenta v roce 2024, i když tou dobou mu bude 78 let. Řada republikánů už naznačila, že myšlence případné druhé kandidatury je nakloněná.