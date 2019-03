Politika, byznys i basketbal. Babiše v USA nečeká jen jednání s Trumpem

Český premiér a prezident USA se mají setkat ve čtvrtek ve čtrnáct hodin. Trump si na Babiše vyhradil hodinu. Dvacet minut by setkání měly být přítomny i jejich manželky Melanie Trumpová s Monikou Babišovou, zbytek času mají jednat oba politici a členové jejich delegací.

Na americké straně to kromě Trumpa bude i viceprezident Michael Pence, ministr zahraničí Mike Pompeo, ministr energetiky Rick Perry či Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton.

Co přesně by mělo být předmětem jednání, zatím úplně jasné není. Podle předchozích Babišových vyjádření by mohlo být témat víc.

„Na řadu přijde určitě téma kybernetické bezpečnosti, o kterém jsem už jednal s izraelským premiérem, který tvrdí, že je jeho země schopna se bránit proti technologiím Huawei. Zajímá mě také postoj USA ke klimatické změně, vztah k Íránu, který je odlišný od toho evropského. Chci se zeptat na stahování amerických vojáků z Afghánistánu a ze Sýrie, vztahy s Ruskem,“ řekl Babiš po oznámení cesty do Spojených států Právu.

„Je dobré, že Česká republika dostala tento termín a že Spojené státy projevují větší zájem o středoevropský region. S prezidentem Trumpem nechci jednat jen o bilaterálních vztazích a o NATO, ale i o Evropě, kde státy V4 hrají svoji roli. V tomto kontextu je dobré, že USA mají zájem komunikovat s naším regionem,“ dodal Babiš a upřesnil, že na přetřes by mohla přijít i americká hrozba týkající se uvalení cel na evropská auta.

„Je důležité, abych slyšel argumenty přímo a případně na ně mohl reagovat. I když neprodáváme naše auta v USA, tak je Česko významným subdodavatelem součástí do evropského automobilového průmyslu, takže by se nás to týkalo,“ podotkl ministerský předseda.

Dalším z probíraných témat by mohla být i dostavba Temelína, o kterou mají Američané zájem.

Doprovázet by Andreje Babiše měli například místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček, jenž se chce na jednáních zabývat tématem umělé inteligence, či náměstci resortů zahraničí a obrany Martin Povejšil s Jakubem Landovským, kteří chtějí hovořit o ekonomické spolupráci i spolupráci v rámci NATO.

Česká hvězda NBA naživo

Ve Washingtonu stráví Andrej Babiš čtyři dny. Kromě návštěvy Bílého domu či setkání s americkými investory má v plánu například návštěvu zápasu nejslavnější basketbalové soutěže na světě, NBA.

Za tamní celek Washington totiž hraje jediný český hráč v soutěži Tomáš Satoranský. Ve středu by měl nastoupit do zápasu s Dallas Mavericks, při rozcvičování by si měl krátce promluvit s českým premiérem.

Babiše čeká i návštěva Americké obchodní komory, jednání o umělé inteligenci a pracovní oběd na Marylandské univerzitě.

Cestu do Bílého domu oceňují i političtí oponenti šéfa ANO, ačkoli už kvůli ní vzniklo několik rozepří.

V již citovaném rozhovoru pro deník Právo se Babiš například tvrdě pustil do ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD a českého velvyslance ve Washingtonu Hynka Kmoníčka.

„Poprvé na ni (na cestu do Bílého domu – pozn. red.) přišla řeč loni v březnu během návštěvy tehdejšího předsedy Sněmovny reprezentantů Ryana. Tehdy jsme si říkali, že už dávno nebyl český premiér v Bílém domě a že by bylo dobré takovou návštěvu uskutečnit. Jednání probíhala mezi mnou a americkou ambasádou a ani ministerstvo zahraničí nebo naši diplomaté u toho nebyli.

Takže nyní s pobavením sleduji, jak se k mé návštěvě vyjadřují různí lidé, ať už náš velvyslanec ve Washingtonu Kmoníček, nebo ministr zahraničí Petříček, a mluví se o tom, kdo všechno se o ni zasloužil a proč a že to bylo kvůli kauze Huawei či jádru,“ uvedl premiér. Ani jeden ze zmíněných pánů jeho slova nekomentoval.

Naopak by podle ujišťování obou politiků Babišova cesta neměla mít vliv na jeho vztahy s prezidentem Milošem Zemanem, který o pozvánku dlouhodobě marně usiloval.