Petříček chce odzbrojit svět. Do Prahy plánuje přivézt Putina a Trumpa

Ačkoli premiér Andrej Babiš MF DNES sdělil, že o tom nic neví a bude se na to chtít ministra zahraničí zeptat, Petříček už věc řešil minulý týden ve Spojených státech se špičkami americké administrativy.

Při návštěvě Spojených států jste se kromě jiných setkal s národním poradcem pro bezpečnost Johnem Boltonem či ministrem zahraničí Mikem Pompeem. Co jste řešili?

Bavili jsme se o celé řadě bezpečnostních otázek. Jedním z témat, která jsem nastínil, bylo, že po ukončení platnosti smlouvy INF a smlouvy o raketách krátkého a středního doletu by země jako Česká republika měly zájem na hledání nějakého globálního režimu, který by omezoval některé typy zbraní. V tomto směru bychom rádi vyvinuli diplomatickou snahu taková jednání zprostředkovat.

Praha má v tomto smyslu tradici, v roce 2010 tu byla podepsána smlouva Start II mezi Barackem Obamou a Dmitrijem Medveděvem. Takže bychom Prahu mohli nabídnout jako místo pro takováto jednání.

Je reálné něco takového zopakovat?

Myslím, že je. Praha by se opět mohla stát místem, kde by byl takto zásadní krok v oblasti odzbrojování učiněn. Budu rád, když naše diplomacie bude pracovat se společně smýšlejícími státy, jako je například Norsko nebo některé státy v jihovýchodní Asii.

Co na váš návrh řekli pánové Bolton a Pompeo? Nepohlíželi na vás trochu jako na blázna, že jim takovou schůzku nabízíte zrovna vy, ačkoli je pro ni nutná hlavně dohoda s Ruskem a zřejmě i Čínou?

Pro nás by samozřejmě byl nejlepší nějaký globální režim, který by některé typy zbraní zakázal či omezil jejich zařazení do výzbroje. I americká strana naznačila snahu některé typy zbraní a kontrolní mechanismy zbrojení dojednávat.

Česká republika by mohla být místem, kde by některá jednání mohla proběhnout. Řešil jsem to především s panem Boltonem. Nebylo to tak, že by na mě koukal jako na blázna. Je to i součást naší dlouhodobé diplomatické snahy pomáhat při jednání o odzbrojovacích iniciativách.

Budete toto téma řešit s premiérem Andrejem Babišem před jeho cestou do Bílého domu, kde by to mohl navrhnout přímo Donaldu Trumpovi?

Ministerstvo zahraničních věcí bude pro pana premiéra připravovat podklady. Chtěl bych, abychom tam zahrnuli i téma kontroly zbrojení. Zatím nicméně nemám potvrzeno, že by to téma bylo na stole, budu o tom s panem premiérem ještě hovořit.

Budete o svém námětu hovořit i s prezidentem Milošem Zemanem, který letí koncem dubna na pozvání tamního prezidenta Si Ťin-pchinga do Číny a má tam i v Rusku velký kredit?

Na poslední schůzce ústavních činitelů jsme o tom nehovořili. V tuto chvíli bych chtěl především dát dohromady informace o současném stavu odzbrojování tak, abychom jako zástupci České republiky měli společnou pozici. Samozřejmě budu rád, když budu moci panu prezidentovi některé náměty v tomto směru představit.

Premiér Babiš letí do Bílého domu a řekl, že na tom ministerstvo zahraničí ani vy osobně nemáte žádné zásluhy, že si vše dojednal sám. Není tato vaše iniciativa spíš snaha ho teď trumfovat a strhnout na sebe pozornost návrhem, že chcete zařídit odzbrojení světa?

Není to snaha upoutat pozornost. Česká republika má sebevědomou zahraniční politiku a součástí našich diplomatických snah je přispívat k lepší bezpečnostní situaci ve světě. Samozřejmě vnímám, že tato iniciativa nemusí uspět. Přesto myslím, že bychom se o něco takového po vypovězení smlouvy INF mezi Spojenými státy a Ruskem měli pokusit. Chtěli bychom začít diskusí mezinárodních expertů na tuto tematiku a jednat o tom i s podobně smýšlejícími státy.