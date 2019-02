Šéf diplomacie se pokusí v Americe vyjednat i přijetí Zemana u Trumpa

„Já jsme přesvědčen, že je reálné, že se podaří domluvit schůzku na té nejvyšší úrovni. Mám signály, že tam ze strany amerických partnerů je zájem. Budu o tom hovořit s ministrem Pompeem tento týden ve čtvrtek,“ řekl Petříček novinářům při setkání v sídle ČSSD ke schůzce s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem.



Zeman se o pozvání do Bílého domu dlouho snaží. Jako jeden z mála světových politiků veřejně podpořil Trumpa při souboji o post prezidenta v roce 2016. Po Trumpově zvolení Hrad uvedl, že český prezident dostal pozvání na schůzku s novým americkým prezidentem na jaro 2017, setkání se ale dosud neuskutečnilo.



„Budu apelovat na americkou stranu, aby to byla schůzka na nejvyšší úrovni, je to na americké straně, koho pozvou do Bílého domu,“ doplnil. Jako reálnější ale vidí, že by pozvání dostal premiér Babiš.

Tím, že bude orodovat za Zemana, by si to ale šéf české diplomacie mohl „vyžehlit“ na Hradě. Zeman totiž stejně jako komunisté Petříčka kritizují. Petříček vystupuje jako nejvíce prozápadně orientovaný ministr vlády Andreje Babiše, podporuje Ukrajinu a je zastáncem tvrdých sankcí vůči Rusku, které anektovalo ukrajinský Krym v rozporu s mezinárodním právem.



V USA chce Petříček také jednat o energetice, kybernetické bezpečnosti nebo o společném přístupu ke konfliktům v Sýrii a v Afghánistánu. Na dotaz, zda ho doprovodí zástupce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) nebo českých bezpečnostních služeb odpověděl kladně, odmítl se ale vyjádřit k tomu, kdo to bude. NÚKIB v prosinci varoval před výrobky čínské komunikační společnosti Huawei, o jejich rizicích dlouhodobě mluví i Spojené státy.