Ministr Petříček automaticky neodstoupí, nedostane-li se do vedení ČSSD

12:49 , aktualizováno 12:49

Ministr zahraničí za sociální demokracii Tomáš Petříček mírní svoje předchozí výroky. Dříve prohlásil, že pokud by nebyl zvolen do vedení ČSSD na sjezdu v březnu, uvažoval o odstoupení z vlády. V nedělním pořadu televize Prima Partie ale prohlásil, že by se nejdříve šel zeptat nového vedení, jestli ho podporuje. A až pak by se rozhodl.