V USA se před inaugurací bojí útoku „zevnitř“. FBI prověřuje tisíce vojáků

„Průběžně procházíme celý proces a věnujeme dva, tři pohledy všem jednotlivcům přiděleným k této operaci,“ řekl o kontrolách členů Národní gardy tajemník americké armády Ryan McCarthy agentuře AP. Z celé země se do Washingtonu na středeční inauguraci sjíždí asi 25 tisíc příslušníků Národní gardy, více než dvojnásobek obvyklého počtu.

Armáda pravidelně zkoumá, zda vojáci nevykazují násilné, krajně pravicové tendence a nepředstavují bezpečnostní riziko. Zapojení FBI je neobvyklé a dokládá obavy z možného projevu domácího terorismu, které ve Washingtonu panují. „Je to spíše ujištění, protože děláme co můžeme, abychom znali naše gardisty, vojáky a letce,“ řekl listu The Washington Post generál William J. Walker , velitel washingtonské Národní gardy.

Podle interní zprávy FBI policejním orgánům, kterou má Washington Post k dispozici, příznivci konspirační teorie QAnon diskutovali online, jak se převléknout za členy Národní gardy, aby se během inaugurace dostali ve Washingtonu do chráněných zón. FBI též dokumetovala zvýšený zájem o příslušníky Národní gardy ze strany jistých jedinců. Někteří uvedli, že je neznámí lidé fotografovali a sledovali.

FBI ale zatím neidentifikovala závažný, specifický plán útoku ve Washingtonu. Podle úřadujícího amerického ministra obrany Christophera Millera americké úřady nemají zpravodajské informace o vnitřní hrozbě.



Podle Davida Gomeze, bývalého vedoucího národní bezpečnosti FBI v Seattlu, prověřování zahrnuje procházení jmen v databázích úřadů, aby se zjistilo, zda některý voják už dříve nebyl vyšetřován v souvislosti s domácím terorismem.

Vojáci a veteráni mezi demonstranty, co dobyli Kapitol

Zvýšená pozornost věnována hrozbě krajně pravicového extremismu uvnitř armády je reakcí na zteč Kapitolu radikálními příznivci dosluhujícího prezidenta Donalda Trumpa. Mezi nimi se nacházeli současní a bývalí členové armády.

Kapitánka Emily Raineyová, specialistka na psychologickou válku z vojenské základy Fort Bragg, rezignovala poté, co vyšlo najevo, že na demonstrace před Kapitolem vedla skupinu lidí. Armádní orgány prověřují, zda s ní byli i další vojáci z Fort Bragg. Raineyová se hájí, že byla na demonstraci soukromě jako svobodný občan a neporušila žádná vojenská pravidla.

Kapitol přitáhl několik bývalých veteránů. Ashli Babbittová, kterou při dobývání se dovnitř budovy zastřelila policie, sloužila dříve u amerického letectva a zúčastnila se několika zahraničních misí, mimo jiné v Iráku a Afghánistánu.

Podle agentury AP bylo mezi účastníky útoku na Kapitol nejméně 22 současných nebo bývalých příslušníků americké armády a policejních sborů. Na videích je vidět, jak někteří demonstranti nosí vojenské vybavení či používají způsoby komunikace známé z armády.

Například jedna skupina demonstrantů s vojenskými helmami v neprůstřelných vestách postupovala davem k budově Kongresu v řadě za sebou a držela se přitom za límec bundy člověka vepředu. Podle AP je taková formace známá každému příslušníkovi americké armády, který sloužil v Iráku či v Afghánistánu. Jde o taktiku, pomocí níž se vojáci přibližují k budově, do níž se chystají vniknout.

Záznam skupiny demonstrantů, která využila při pochodu ke Kapitolu vojenské taktiky zvané jako „Ranger File“.

Podle listu The New York Times spolu řada protestujících s vojenským vybavením rovněž komunikovala posunky, které používají američtí vojáci v terénu při bojových operacích.



Vyhledávaná kořist

Podle serveru Military Times jsou vojenští příslušníci vyhledávanou „kořistí“ krajně pravicových skupin. Vzhledem k vysokému respektu, kterému se armáda tradičně těší v americké společnosti, jim mohou poskytnout potřebné zdání legitimnosti.

Krajně pravicové skupiny na vojácích též oceňují jejich organizační a potenciálně i bojové schopnosti. „IS a Al-Káida by slintali nad tím, že mají někoho s výcvikem a zkušenostmi amerického vojenského činitele,“ tvrdí Michael German, bývalý agent FBI. „Tito lidé mají výcvik a schopnosti, které daleko přesahují to, co dokáže jakákoli zahraniční teroristická skupina.“

Někteří politici považují zteč Kapitolu za budíček, který přivádí pozornost k armádou přehlíženému fenoménu přítomnosti krajně pravicových extremistických tendencí v armádě. Skupina čtrnácti senátorů požaduje plné vyšetřování extremistického jednání v armádě.

Podle průzkumu serveru Millitary Times třetina dotázaných vojáků v aktivní službě viděla mezi svými kolegy příklady bílého nacionalismu nebo ideologicky motivovaného rasismu. Vojenské služby ale hlásí jen malý nárůst počtu vyšetřování trestných činů, které souvisí s extremistickou činností. Za rok 2019 oznámily sedm vyšetřování, obvyklý roční průměr jsou tři.

Národní garda ujišťuje, že její členové prochází každoročním programem, který od nich vyžaduje hlášení jakékoliv podezřelé aktivity u svých kolegů. „V armádě není místo pro extremismus. Každou zprávu prošetříme zvlášť a přijmeme příslušná opatření,“ uvedla armáda ve svém prohlášení.