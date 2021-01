Washington se mění v pevnost, úřady zbrojí na Bidenovu inauguraci

„Nemám strach z toho, že budu skládat přísahu pod širým nebem,“ odpověděl Biden v úterý na otázky novinářů, jestli se obává o svou bezpečnost během slavnostní inaugurace plánované na příští středu.

Na bezpečnostní opatření doprovázející nástup 46. prezidenta Spojených států do funkce se soustředí velká pozornost. Není divu. Ceremoniál se bude odehrávat na schodech Kapitolu, do něhož minulý týden násilím vnikl dav Trumpových příznivců. Incident, který šokoval celý svět, si vyžádal pět mrtvých.

Příslušné bezpečnostní úřady ujišťují, že tentokrát budou připraveny. „Chystáme se na misi s nulovou možností selhání,“ řekl agentuře AP Michael Plati z federální agentury U.S. Secret Service, který má koordinaci bezpečnostních opatření během inaugurace na starosti.

Událost národního významu

Podle Platiho události z minulé středy nelze s očekávanou inaugurací srovnávat. Přestože úřady obdržely varování před možnými nepokoji, k protestu Trumpových příznivců zpočátku přistupovaly jako k normální demonstraci a projevu svobody slova.

Naopak prezidentská inaugurace má status bezpečnostní události národního významu a bezpečnostní složky se na ni chystají dlouhé měsíce dopředu. Útok na Kapitol však rozhodně při plánování opatření berou v potaz. „Je to palčivá připomínka toho, co se může stát,“ říká Plati.



Do Washingtonu bude povoláno deset tisíc příslušníků Národní gardy, dalších pět tisíc jich bude v záloze. Z New Yorku dorazí dvě stě policistů. Součástí robustních bezpečnostních opatření budou checkpointy, ploty a detektory kovu.

Okolí Kapitolu bude pro veřejnost uzavřeno, vstup na samotný ceremoniál bude možný jen s platnou vstupenkou. V minulých letech jich bylo k dispozici 200 000, letos se však kvůli pandemii počítá jen s tisícovkou hostů.

Bílý dům v pondělí vyhlásil na území hlavního města nouzový stav, který bude až do neděle 24. ledna. To umožní ministerstvu vnitřní bezpečnosti a dalším úřadům lépe koordinovat potřebná bezpečnostní opatření. Správa národních parků už v předstihu na dva týdny uzavřela Washingtonův monument, který se nachází asi dva kilometry od sídla Kongresu.

FBI varuje

Důvody k ostražitosti tu jsou. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v pondělí vydal varování před ozbrojenými protesty nejen v hlavním městě, ale také u kapitolů všech padesáti amerických států od Alabamy po Wyoming.

Na protrumpovských diskusních fórech na internetu se objevují výzvy k nepokojům po celé zemi v období od 17. ledna a k protestnímu pochodu ve Washingtonu v den Bidenovy inaugurace. V úterý byl v Chicagu zatčen 45letý Louis Capriotti, který hrozil, že „zabije jakéhokoliv demokrata, který se pokusí vkročit do Bílého domu“.

Úřady se obávají především útoku ze strany jednotlivců. „Jde o hrstku blbů, kteří mohou být velmi nebezpeční. Jejich vinou by mohl někdo umřít. Ale rozhodně nehrozí, že by mohli svrhnout vládu Spojených států,“ nastínil pro The Washington Post rizika ceremoniálu demokratický kongresman Jim Himes.

Osm dní před inaugurací v reakci na vpád trumpovců na Kapitol rezignoval ministr vnitřní bezpečnosti Chad Wolf. Předtím ještě oznámil, že bezpečnostní opatření v souvislosti s inaugurací začnou platit už 13. ledna, tedy o šest dní dříve než bylo původně plánováno. Důvod? Vývoj bezpečnostní situace.

Na vyhrocenou atmosféru reagují i sociální platformy. Mažou účty podněcující násilí a šířící konspirace o volebních podvodech, které údajně měly Trumpa připravit o volební vítězství. Amazon na svých serverech zakázal provoz sociální sítě Parler, o níž Trump po banu na Twitteru uvažoval jako o své budoucí platformě.

Jednotná Amerika

Zatímco hlavní pozornost médií se soustředí na bezpečnostní opatření, začínají se objevovat i první detaily Bidenova vystoupení. Nastupující prezident do hlavního města dorazí vlakem ze svého domu ve Wilmingtonu ve státě Delaware - po stejné trati, na které během své politické kariéry najezdil více než tři miliony kilometrů.

Inaugurace Joe Bidena coby viceprezidenta v roce 2013

Slavnostní přísahu složí v poledne místního času, tedy v šest večer našeho času. Tématem jeho projevu má být „jednotná Amerika“, tedy léčení jizev v hluboce rozděleném národě. Zakopávání příkopů bylo ostatně i hlavním motivem jeho kampaně.



„Toto téma reflektuje počátek nové cesty našeho národa, během níž obnovíme ducha Ameriky, opět spojíme naši zemi a vytyčíme trasu k lepší budoucnosti,“ komentoval obsah očekávaného projevu Bidenův inaugurační tým.



Bidenovým prvním činem ve funkci bude cesta na vojenský hřbitov v Arlingtonu ve státě Virginia, kde s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou položí věnec k hrobu neznámého vojína. Doprovodí je jejich partneři a bývalí prezidenti Bill Clinton, Barack Obama a George W. Bush.



Kdo ještě kromě nich na inauguraci dorazí? Trump už dal najevo, že on rozhodně ne (což jeho nástupce kvitoval jako „dobrou věc“), účast však přislíbil současný viceprezident Mike Pence.

Podle bulvárního listu Daily Mail by mohla dorazit i Trumpova dcera Ivanka, což údajně jejího otce velmi rozezlilo. Napjatě se také čeká, které popové hvězdy pod Kapitolem zazpívají. Například Barack Obama si před lety pozval Arethu Franklin či Beyoncé.

Letošní inauguraci kromě útoku na Kongres poznamená i pandemie. Řada doprovodných akcí jako například inaugurační ples se odehraje virtuálně a osmasedmdesátiletý demokrat své příznivce vyzval, aby do Washingtonu nejezdili a jeho slavnostní přísahu sledovali v televizi.