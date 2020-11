Amerika odvolila a nikdo nevěděl, kdo vyhrál, i když Joe Biden to pak začal mít stále více na dosah, byť jen o nos. Ale hlavně se dozvěděla, že jedna polovina žije ve světě fantazií a druhá se před ní bojí říkat, co si myslí. To je úplně hlavní zpráva o americké demokracii. To je to, co skutečně rozděluje zemi.