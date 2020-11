Povolební kocovina. Američané ztrácejí trpělivost, ale válčit nechtějí

Američané se dnes probudili do nejistého rána a je nutné podotknout, že někteří i s pořádnou kocovinou. Morální i fyzickou. Vlastně by to mohlo skoro vypadat jako rok 2016. Má to ale jeden háček a podstatný rozdíl. Na cestě k počítání hlasů jsou korespondenční lístky. Tolik obávané a kritizované. Mohou totiž ještě pěkně zamíchat kartami u obou kandidátů.