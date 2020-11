V části USA už uzavřeli volební místnosti. O vítězi může napovědět Florida

Zatímco výsledky z nejostřeji sledovaných států začnou přicházet po 19:00 východoamerického času (01:00 SEČ), v částech USA se bude hlasovat ještě několik hodin po půlnoci SEČ.

Složitý proces volby amerického prezidenta letos komplikuje příval hlasů odevzdaných na dálku, který může v některých státech výrazně prodloužit čekání na vyhlášení vítěze. Při přetrvávajících nejasnostech či těsných výsledcích mohou vstoupit do hry další právní kroky, přičemž Trump už takový postup avizoval.



Zatímco demokratický kandidát na prezidenta Joe Biden bude sledovat sčítání hlasů ve Wilmingtonu ve státě Delaware, prezident Donald Trump bude očekávat výsledky v Bílém domě.



Trumpův tým si v komplexu Bílého domu vytvořil celkem dvě stanoviště. První je v Eisenhowerově budově, jež leží vedle Bílého domu, druhé je pak přímo v prezidentské rezidenci. Ve štábech by mělo být dohromady asi 400 lidí, podle zdrojů televize CNN by jich však mohlo být jen asi 250, přičemž každý z účastníků by měl podstoupit rychlotest na koronavirus.



Pro Bidena ve Wilmingtonu vyrostlo přes den velké pódium, a na místě by podle dostupných informací měl být Biden se svou manželkou Jill a viceprezidentskou kandidátkou Kamalou Harrisovou. Akce se však kromě nich zúčastní jen Bidenovi nejbližší spolupracovníci, další členové rodin kandidátů a novináři.

Během dne Trump navštívil středisko svého volebního štábu ve Arlingtonu ve Virginii, nedaleko Washingtonu, aby poděkoval zaměstnancům za jejich práci v průběhu kampaně. Na místě vyjádřil naději, že zvítězí, a připustil, že prohru by nenesl lehce.

„Myslím, že nás čeká skvělý večer, ale je to politika a jsou to volby a nikdy nevíte,“ uvedl Trump. Řekl, že si jeho kampaň vede dobře na Floridě, v Arizoně či v Texasu, ale poukázal také na důležitost Pensylvánie. Tam měl podle průzkumů Biden před Trumpem náskok bezmála pět procentních bodů.

Jeden z novinářů se Trumpa zeptal, zda má připravenou řeč pro případ, že prohraje. „Ne, nepřemýšlím teď o projevu, v němž bych přiznal porážku nebo přijal vítězství,“ odpověděl prezident. „Vítězit je snadné. Prohrávat nikdy není jednoduché. Pro mě tedy ne,“ řekl Trump.

Ve vítězství samozřejmě věřila i Bidenova kampaň. Její představitelé uvedli, že Biden může zvítězit, i pokud by nevyhrál na Floridě nebo v Pensylvánii, za předpokladu, že získá Michigan, Wisconsin a Arizonu nebo Severní Karolínu.

Manažerka kampaně Jennifer O’Malleyová Dillonová nicméně poznamenala, že v Pensylvánii Biden podle odhadů kampaně Trumpa s přehledem porazí. Podle předvolebních průzkumů bude klání v Pensylvánii těsné. Biden podle zprůměrovaných anket má sice před Trumpem náskok 4,7 procentního bodu, avšak v porovnání s koncem října je rozdíl menší.

K celkovému vítězství musí prezidentský kandidát v USA shromáždit hlasy alespoň 270 členů takzvaného sboru volitelů, kterých je dohromady 538.



Možnost hlasovat před dnem voleb ve Spojených státech využilo přes 100 milionů z celkových více než 250 milionů voličů. Nebývale vysoké číslo může být předznamenáním nejvyšší volební účasti v prezidentských volbách v novodobých dějinách USA.



Kromě hlavy státu Američané volí také celou Sněmovnu reprezentantů, 35 senátorů nebo guvernéry. Zatímco ve Sněmovně reprezentantů mají demokrati většinu, v Senátu převládají republikáni. Otázkou tak je, zda se demokratům podaří obrátit ve svůj prospěch poměr sil v horní kongresové komoře.