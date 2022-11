Požádej o azyl a řekni, že máš dluhy. Exodus Albánců žene hlavně bída

Všichni už jsou pryč, opakují Albánci, kteří ještě zůstali v rodné zemi. Mnozí se také chystají odjet. Zhusta míří do Velké Británie, která si Albánii popudila slovy o invazi a nyní řeší, co s tisíci nelegálních běženců. Ti se v novém domově často zapojí do obchodu s drogami. Jenže doma už nevidí naději. Odcházejí hlavně ze severu, který je ještě chudší než zbytek země.