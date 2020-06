Albánská restaurace nabízí medvědí maso. V zemi kvete obchod i s vlky či orly

Medvědí maso nabízí restaurace ve městě Drilon u albánsko-makedonských hranic. Menu inzerovala také na Facebooku, odkud ho převzali ochránci zvířat z organizace Protection and Preservation of Natural Environment in Albania (PPNEA).

Experti podle listu The Independent říkají, že to je poprvé, co v Evropě viděli nabídku medvědího masa. Obvyklejší je to totiž spíš v Asii.

„Obzvlášť alarmující na tom není fakt, že prodávají maso z medvěda, ale že k tomu do závorky připisují ‚v sezoně‘, což vyvolává dojem, že tu snad existuje nějaká sezona lovu medvědů,“ říká mluvčí PPNEA.

V Albánii je lov jakýchkoliv chráněných divokých zvířat zakázaný. Stejně jako jejich držení v zajetí nebo prodej. Poslanci zákon přijali poté, co divé zvěře v přírodě začalo masivně ubývat. Za porušení zákona hrozí vězení, zatím se však příliš nevymáhá. A nelegální obchod tak dál kvete.

Internetové servery prodávají nejen medvědy, ale i opice, sovy, orly, vlky, lišky a další chráněná zvířata. Na fotografiích jsou často v řetězech, se zalepenou tlamou. Zájem o ně mají především majitelé restaurací a hotelů, kteří na ně lákají turisty.

Kupují si je však i lidé, kteří prahnou po exotickém mazlíčkovi nebo důkazu svého bohatství. Populární je také orel, albánský národní pták. Fanoušci si dravce nechávají vycpat a pak vycpaninu hrdě vystavují. Vlky zase objednávají chovatelé, kteří je pak údajně kříží se psy a štěňata prodávají horalům jako hlídače.

Jedno medvědí mládě nebo vlk vyjde zhruba na 500 eur (přes 13 tisíc korun), malá opice jako třeba malpa pak na 750 eur (necelých 20 tisíc korun), říkají ochránci zvířat. V případě konzumace medvědího masa navíc varují, že se snadno může stát, že se touto cestou mezi lidi rozšíří nemoci přenášené zvířaty. Podobně, jako se z čínských trhů rozšířil koronavirus.

Ochránci zvířat zveřejnili menu restaurace, která nabízí medvědí maso. V závorce je připsáno „podle sezony“: