Albánci rozvezou benzin zadarmo, jako dík za Kosovo, nabízí Britům ambasador

Tisíce albánských migrantů žijící ve Velké Británii by byly ochotny naskočit do kabin kamionů a bezplatně vládě pomoci s řešením benzinové krize. V neděli to prohlásil velvyslanec Albánie v Londýně Qirjako Qirko. „Pokud by britská vláda chtěla, můžeme nabídnout dobré spolehlivé řidiče, okamžitě možná i pět tisíc," prohlásil.