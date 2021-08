Írán se chystal na Afgánistán zaútočit, teď může Tálibánu pomáhat, říká expert

Radikálové z Tálibánu ovládli Afghánistán a vzhledem k tomu, že od Západu žádnou podporu čekat nemohou, potřebují najít spojence. Nejvíc se nyní mluví o sousedním Pákistánu a Číně. Vidíte to stejně?

Určitě ano. Pákistán v posledních třiceti letech kontroloval velkou část Tálibánu a pomáhal mu. Vzájemné vazby jsou skutečně značné. Čína má zase asi největší drajv z hlediska možných investic do Afghánistánu. Navíc nebude mít absolutně žádný problém tálibánce uplácet ani v případě, že budou rozsévat teror mezi vlastní obyvatelstvo. Bude jí to totiž úplně jedno.

Co se týče drog, mezi Afgánistánem a Írákem může vzniknout konstruktivní přátelství. Josef Kraus expert na Írán a islámský terorismus