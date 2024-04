Nebyl to můj svět, vzpomíná Brooke Shieldsová na manželství s Agassim

„Všude, kam jsme šli, měl spoustu bodyguardů. Nějak jsem to neřešila, protože to nebyl můj svět. On byl ten první, kdo vystupoval z auta, když jsme přijeli na nějakou akci. S Andrem jsem se cítila dobře, protože jsem se cítila menší než ostatní, byl tak slavný a světová jednička,“ řekla Shieldsová v rozhovoru pro časopis AARP The Magazine.

Svému bývalému manželovi vděčí za to, že jí pomohl propustit její matku z pozice manažerky. „Byla to změna, kterou jsem potřebovala. Nebyla jsem dost silná na to, abych to udělala sama,“ řekla herečka, která už dříve přiznala, že jí dodnes její terapeut říká, že bude Andremu navždy vděčný, že jí pomohl odejít od matky s láskou.

Brooke Shieldsová a Matt LeBlanc v seriálu Přátelé (1996)

Přestože nyní na vztah s tenistou vzpomíná v dobrém, v minulosti prozradila, že to nebyla vždy idyla. V roce 2014 vydala autobiografii, v níž napsala, že už u oltáře věděla, že dělá chybu a občas s ním zažívala peklo.

V knize popsala například incident, který se odehrál v roce 1995. Tehdy hrála epizodní roli v seriálu Přátelé, kde měla Joeymu olízat prsty během romantické večeře. Když to žárlivý Agassi viděl na obrazovce, popadl ho hrozný vztek. „Andre rozbil všechny své tenisové trofeje, dokonce i ty z U.S. Open a Wimbledonu,“ popsala Shieldsová. Řekl jí, že z něj udělala hlupáka, sedl do auta a odjel z Los Angeles až do Las Vegas.

Manželství přesto Shieldsové s Agassim vydrželo dva roky a rozvedli se v roce 1999. Shieldsová se v roce 2001 vdala za scenáristu a producenta Chrise Henchyho. Pár má spolu dcery Rowan Francis (20) a Grier Hammond (17).

Andre Agassi si v roce 2001 vzal německou kolegyni Steffi Grafovou, se kterou má syna Jadena Gila (22) a dceru Jaz Elle (20).