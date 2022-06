Dospívajícím dcerám experimenty nedovolím, odmítá Brooke Shieldsová

Zatímco dnes je zřejmě nejvýraznější tváří s přirozeně hustým obočím modelka Cara Delevingne, v 80. letech byla v tomto ohledu ikonou právě Brooke Shieldsová. Výrazné obočí po mamince mají také hereččiny dvě dospívající dcery, osmnáctiletá Rowan a šestnáctiletá Grier Henchy.

„Nedovolím jim sahat si na obočí a to vůbec. Nesmí se žádným takovým trendem řídit, dokud bydlí pod mojí střechou. Jestli něco takového udělají, ponesou si za to samy odpovědnost a já jim nebudu pomáhat napravovat chyby,“ prohlásila herečka v rozhovoru pro magazín People.

Kromě toho, že rozdává zaručené rady ohledně vzhledu, má Shieldsová pro své dcery schovaný i celý šatník historických módních oděvů a kabelek.

„Moje oblečení nosí holky dost často. Kdykoliv si na sebe vezmou něco mého, je to pro mě jako ujištění toho, že je vše v pořádku a že se trendy z minulosti v různých obměnách stále vrací a opakují,“ prozradila herečka u příležitosti módní přehlídky Fashionpile.

„Rowan má v oblibě moje vysoce praktické kabelky a opasky, zatímco Grier na funkci nesejde, zajímá ji jen móda a to, jak v čem vypadá,“ popisuje Shieldsová.

To, že herečka nemá ráda experimenty v líčení a úpravách vzhledu rozhodně neznamená, že její dcery nemají nárok na originální vlastní styl. „Mohu je k něčemu jen popostrčit. Ale vždycky to musí být prvotně jejich nápad. Kdybych se jim snažila cokoliv moc tlačit, hned by mi to automaticky zamítly, to je úplně jasné,“ dodává s tím, že inspirace je u nich doma vzájemná.

VIDEO: Herečka Brooke Shieldsová s dospívajícími dcerami: