Svět modelingu je brutální, dcera bude dodržovat má pravidla, říká Shieldsová

„Od té doby, co jsem předváděla já, se pravidla v modelingu dost změnila,“ vysvětlovala Brooke Shieldsová v pořadu Live with Kelly and Mark. Podotkla, že život na přehlídkovém molu není rozhodně snadný. „Dlouho jsem se tomu bránila. Dneska je to něco jiného – svět modelingu je brutální. A to hlavně v zákulisí,“ uvedla.

Sama se k předvádění kdysi dostala díky své dnes již zesnulé matce Teri. „Máma mi dělala manažerku a byly jsme neustále spolu, což mě v mnoha nebezpečných chvílích jako jediné zachránilo, protože se ke mně zkrátka v soukromí ani při práci nijak nedalo dostat,“ popsala.

„Máma byla hotová medvědice, extrémně ochranitelská. Já byla naopak vždycky dost naivní holka. Ocitla jsem se kvůli ní už odmalička v šíleném světě dospělých a šoubyznysu,“ svěřila se Shieldsová.

Brooke Shieldsová ve filmu Modrá laguna (1980)

Ještě jako velice mladá, v době, kdy s modelingem a herectvím teprve začínala, se stala obětí sexuálního útoku jednoho z vlivných hollywoodských mužů. Tento traumatický zážitek, s nímž se vypořádávala ještě několik desítek let, nepochybně také ovlivnil její názor na volbu dceřiny kariéry, kterou si vybrala.

Shieldsová své sedmnáctileté dceři modeling nakonec povolila, ale jen za určitých podmínek. „Řekla jsem jí, že jí rozhodně nebudu sama dělat manažera, bude pracovat pod agenturou a bude mít vytříbenou pracovní etiku. Nebude jí to sice vůbec příjemné, ale bude mě muset poslouchat,“ vyjmenovala hvězda filmu Modrá laguna.

Poslední podmínkou pro to, že dcera bude moci dělat profesionálně modeling, je to, že kvůli této vysněné práci nesmí předčasně ukončit vysokou školu.

VIDEO: Brooke Shieldsová se svými dcerami Rowan a Grier: