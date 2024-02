Snový porod, píše Kaňoková. Herečka ze Zlaté labutě je dvojnásobnou maminkou

Filmové Vary 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Doslova před pár dny přišel do našeho života náš malý T. Buď šťastný, buď zdráv a buď si jistý, že sis vybral dobře. Milujeme tě,“ napsala Beáta Kaňoková na Instagram k fotografii novorozence.

„Porodit na Bulovce bylo to nejlepší rozhodnutí. Děkujeme za úžasný přístup a za snový porod,“ dodala později k fotografii, na které si její partner Tomáš Kotas odnáší potomka z porodnice

Pod příspěvkem začaly herečce okamžitě přibývat gratulace. „Ten je boží! Přeji jen a jen zdraví a lásku,“ napsala například herečka Denisa Nesvačilová. „Moc gratuluji, jsem dojatá! Buďte zdraví a šťastní,“ přidala se herečka Michaela Maurerová.

Beáta Kaňoková vychovává s kameramanem Tomášem Kotasem čtyřletou dceru Juditu, kterou má z předchozího vztahu s hercem Tomášem Havlínkem (31). Se současným partnerem se poznali před jedenácti lety, ale chodit spolu začali až v roce 2022.

O tom, že čeká druhé dítě, informovala Kaňoková fanoušky v říjnu loňského roku, kdy zveřejnila fotku s těhotenským bříškem. „Myslím, že u prvního miminka člověk neví, do čeho jde, takže si to idealizuje. Teď už vím, že to není vždycky jednoduché, že tam jsou těžké chvilky. A myslím, že na to budu víc připravená. Bude to o to jednodušší, že člověk ví, do čeho jde,“ řekla tehdy v rozhovoru pro TV Nova.

Divadelní, filmová a seriálová herečka pochází z Krnova. Vystudovala činoherní herectví na DAMU. V seriálu Zlatá labuť ztvárnila roli prodavačky Evy Duškové, kterou zde svádí německý důstojník v podání herce Jaroslava Plesla.