Díky Zlaté labuti teď poznávám opravdovou popularitu, říká Beáta Kaňoková

Filmové Vary 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

Jaký pro vás byl letošní filmový festival v Karlových Varech? Vy se zrovna chystáte odjet pryč.

Letos jsem si dala docela pohodu. Minulý rok jsem tady měla film a letos ne, takže jsem se spíš chodila koukat na kolegy a jejich úspěchy. Měla jsem takový chill hodně. (smích)

Fascinoval vás jako malou holku filmařský svět, červené koberce a podobně?

Myslím, že každého to tak trošku fascinuje a přitahuje, protože je to něčím magické. A kdysi dávno, když jsem byla ještě malá holčička, tak jsem byla tady s tátou a se sestrou na dovolené. Zrovna probíhal karlovarský festival a vím, že jsme to vnímaly jako ohromnou událost. Vůbec mi tehdy nedocházelo, nebo ani jsem si neuměla představit, že tady někdy budu i v rámci své profese.

Kdy jste si v duchu řekla: „Teď jsem si splnila svůj sen“?

Mně se to děje docela často. Asi si nedávám úplně nemožné cíle. Naposledy se mi to stalo s těmi filmy, že jsem asi měla docela úspěšný minulý rok a splnilo se mi právě, že jsem natočila hezké snímky. To byl můj dlouhodobý sen.

Beáta Kaňoková, Marta Dancingerová a Simona Lewandowská v seriálu Zlatá labuť (2023)

Teď k vaší popularitě určitě hodně přispěla Zlatá labuť. Postřehla jste, když jdete na ulici, že je to jiné než předtím, když jste natáčela?

Je to hodně jiné. Předtím jsem natočila Pana profesora, což byl taky docela úspěšný seriál, ale až teď poznávám, co to opravdu ta popularita je. Byla jsem teď na Moravě za rodinou a tam byla spousta lidí, co přišla, a je i vidět, že ten seriál mají lidi rádi. Máme na něj krásné reakce. Já jsem teda zažila opravdu hezké chvíle, kdy lidé přišli a říkali upřímně, že se jim to moc líbí. To je potěšující.

On by možná někdo mohl hádat, že máte čerstvě po maturitě, když se na vás koukne, ale…

Možná hodně zdálky! (smích)

Ale vy jste maminka. Jak vám to změnilo život?

Úplně mi to otočilo život o sto osmdesát stupňů. To je prostě obrovská změna, ale k lepšímu asi v mnoha ohledech.

Beáta Kaňoková (Karlovy Vary, 3. července 2023)

Vychováváte dceru bilingválně?

Nemám zatím tyto ambice, ale mám spoustu kamarádek, které to takhle dělají. Vlastně je to hezké, ale dcera o to ani nikdy neprojevila zájem. Nechtěla se někdy učit anglická slovíčka, takže to nechávám být a uvidím, jestli se jí bude víc chtít, tak na tom budu víc pracovat.

Vy máte v kinech aktuálně jeden film.

Nám vyšel právě film Denise Šafaříka O malých věcech. On je herec, ale teď má i režijní a scenáristický debut. Určitě všechny moc zvu, aby se přišli podívat, protože si myslím, že to je krásný, ojedinělý počin tady u nás. Mně se to třeba moc líbilo a vím, že i z mého okolí jsou na to hezké reakce. Omlouvám se, že rozhovor ukončuju předčasně, ale prostě... maminkovské povinnosti... (smích)