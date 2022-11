Polyamorie pro mě není. Nedokázala bych tak žít, říká Beáta Kaňoková

„Celý film není jen o polyamorii, je to jen jeden aspekt,“ řekla k tomu Kaňoková, která je jednou z titulních postav, s tím, že polyamorie podle ní není pro každého. „Pro mě to taky není, já bych to asi nedokázala. Ale já jim přeju všem hrozně moc štěstí, těm, co to provozujou.“

Herečka sama dává přednost tradičním vztahům, ačkoli má za sebou v privátní sféře nepříliš dobré období. „Měla jsem takový blbý období. Můžu říct ‚z prde*e‘? Nebylo to úplně hezký,“ přiznala a také prozradila, že se na talkshow dlouho připravovala. „Asi tak tři hodiny jsem strávila tím, že jsem vytahala všechno ze skříně a řešila jsem, co si dneska vezmu na sebe. A volala jsem svojí kámošce, která to musela se mnou všechno vytrpět. Byla jsem z toho úplně zoufalá a pak jsem z toho usnula, jak jsem byla vyčerpaná.“

Kaňoková před herectvím na DAMU v Praze studovala kulturní dramaturgii se zaměřením na divadlo na Slezské univerzitě v Opavě. „To je takové to období, kterým si po té dvacítce projde každý,“ bilancovala. „Já jsem se hledala, a když se hledáte, děláte strašné blbiny. A když jsem šla na DAMU, říkala jsem si, že je fajn, že mám zkušenosti, které ti osmnáctiletí nemají.“

Po skončení studia šla do angažmá do Jihočeského divadla. „Tam jsem byla jen rok, ale bylo to krásné, takové pěkné období,“ vzpomínala s úsměvem herečka, která si v tuto chvíli dává pauzu a nic nezkouší. „Tohle jsou moje první dva filmy, tak uvidím, co se stane. Zatím nic. Já to mám všechno se zpožděním.“

29. června 2022