Soukup promluvil o rozchodu s Hanychovou. Jsem trochu ztrhaný, přiznal

„Agáta oznámila rozchod, s Agátou netvoříme pár. S údivem jsem sledoval, kolik nenávisti kolem mě je. Jak jsem byl Agátě nevěrný, jak zkrachujeme. Přijde mi to přes čáru. Prý jsem byl Agátě nevěrný s Terezou Mátlovou. Neviděl jsem ji rok a půl. Nevím, co to má znamenat. Někdo si to vymyslel, aby mi ublížil a také Agátě. To mě štve,“ prohlásil Jaromír Soukup.

„Pak mě kontrolovala policejní jednotka, že převážím drogy. Jak člověku ještě mohou ublížit? Co by se ještě mělo stát? Zastřelit mě, zapálit mi dům, zničit mě… Co jsem komu udělal,“ dodal s tím, že víc o rozchodu mluvit nechce. „Mám hranici, soukromí je soukromí, mám hranici, kam veřejnost nepustím.“

Na konci pořadu divákům přiznal, že ho rozchod vzal. „Jestli jsem vám dnes přišel, že jsem trochu ztrhanej, tak trochu jsem…,“ dodal.

Agáta Hanychová se v neděli svěřila svým sledujícím na Instagramu, že se rozešla s Jaromírem Soukupem. „Rozešli jsme se jako přátelé, rozumní lidé, kteří došli k závěru, že k sobě nepatří. To, na čem nám oběma nejvíc záleží, je a vždycky bude naše dcera Rozárka. Beru to jako životní prohru, na které neseme vinu oba dva. Moc vás prosím, berte to jako mé jediné vyjádření k rozchodu. Ani pro jednoho z nás to není lehké, prosíme o respektování tohoto pro nás oba nelehkého období,“ dodala a svému expartnerovi i poděkovala.

Hanychová se Soukupem se dali dohromady v roce 2022. Již po pár měsících randění oznámili, že spolu čekají dítě.

Dcera herečky Veroniky Žilkové má z předchozího vztahu s hráčem amerického fotbalu Miroslavem Dopitou syna Kryšpína a ze sedm let trvajícího manželství s hercem Jakubem Prachařem dceru Miu.

Mediální podnikatel Jaromír Soukup má z předchozího manželství dospělé děti Lukáše a Natálii. Od roku 2013 byla jeho partnerkou herečka Kateřina Brožová, která byla tváří jeho televize a má v ní vlastní talkshow Exkluziv Kateřiny Brožové. Také hrála hlavní roli v barrandovském TV seriálu Doktorka Kellerová. V roce 2018 se rozešli.

V roce 2020 chodil Jaromír Soukup s bývalou partnerkou producenta Františka Janečka, operní zpěvačkou Terezou Mátlovou. Rozešli se po čtyřech měsících.