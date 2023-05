Jaromír je neskutečný otec. Vadou je, že nekojí, říká Hanychová o Soukupovi

Agáto a Jaromíre, jak spolu trávíte svůj první První máj?

Agáta: Je to opravdu náš úplně první společný První máj, takže takhle tady pod bohémsky rozkvetlou a hojně chmelem prorostlou třešní na Petříně.

Vzali jste s sebou i novorozenou dceru, kde se schovává?

Jaromír: Támhle v zákulisí, v restauraci.

Agáta: Ona je velká hvězda, potřebuje svůj čas, než přijde. (smích)

Jak změnil příchod miminka na svět váš vztah?

Jaromír: Jak změnil vztah? No... Máme miminko.

Přebaluje Jaromír Soukup? To nás například zajímá.

Agáta: Jaromír Soukup přebaluje. Jaromír Soukup mě pouští na nákup, hlídá miminko, takže je neskutečný otec, protože spousta mužů se bojí péče o takto malé miminko. Jaromír se absolutně nebojí. Jedinou vadu, co má, je to, že nekojí. Nešlo by to nějak?

Jaromír: Nešlo, to je mi anatomicky zapovězeno. (smích)

Od toho jste tady vy Agáto. Český internet velmi trolil, že v té kolonce křestní jméno dítěte bude uvedeno „dítě Jaromíra Soukupa“. Mohli bychom to oficiálně dementovat a říci, jak to opravdu je?

Jaromír: Prosím vás, jméno je Rozárie Soukupová. A nevím, je Jaromíra Soukupa. Taky tady ta třešeň je Jaromíra Soukupa a Agáty Hanychové. Nevím, asi mě trolí ti, co mě nemají rádi. A to nezměníte. Tak ať mě nemají rádi.

Agáto, vy už jste zasloužilá maminka...

Agáta: Pro mě i pro Jaromíra je naše dcera vlastně jeho i mým třetím potomkem. Myslím, že jsme byli úplně stejně nervózní, jako kdyby to bylo první dítě. Říkám třeba „Není málo oblečená? Není moc oblečená, Jaromíre?“ A on na to „Jak to já mám vědět?“. A já říkám „Ty máš taky třetí dítě, já mám taky třetí dítě!“ Ta nervozita je pokaždé stejná, i ten strach je pokaždé stejný. A pokaždé je to i stejná radost.

Spousta rodičů si své děťátko nějakým způsobem profiluje a byli by rádi, aby se jim splnila určitá očekávání. Jaké by třeba bylo vámi vytoužené povolání pro vaši malou?

Jaromír: Ne, já tyto věci úplně zásadně neplánuji. Ne, ne, ne. To přinese život. Ono plánovat je dobrý, ale ne zas moc. U právě narozeného dítěte plánovat, čím se jednou bude živit, nebo co bude studovat, to bych tedy nechal na rodičích, ale hlavně na ní samotné. A ona teď ještě to neřekne.

Agáta: Já myslela, že už jsi ji přihlásil na ty práva.

Jaromír: Na práva? Ne, ne, ne.

Agáta: To bych hrozně chtěla! (smích)

Jaromír: Tyhle plány mně přijdou hrozně směšné.

Agáto, vaše maminka Veronika Žilková je hodně aktivní žena. Hodně pracuje, hraje v několika divadlech, tak kdo bude u vás v rodině ten hlídací element?

Agáta: My dva, my jsme rodiče.

A když si budete potřebovat někam vyrazit, komu svěříte dceru?

Jaromír: Když jen my dva? No, to je otázka.

Agáta: My dva, protože my jsme spolu nebyli vlastně nikdy ani na rande.

Jaromír: Ne, my jsme spolu moc na rande nebyli. Ale to je tedy otázka, to jste mě zaskočil. My to ještě rozmyslíme, zatím nevím. Zatím neplánujeme jít sami nikam.