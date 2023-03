Jaromír Soukup u porodu? Držím ti palce, říká partnerovi Agáta Hanychová

Přestože byl zpočátku jejich vztah středem pozornosti a řada lidí v jeho pevnost nevěřila, momentálně se prý český bulvár uklidnil a nechává je být. „Já myslím, že už nikoho vůbec nezajímáme, takže my jsme rádi. Tak možná jsme přišli proto sem na Český ples, že něco uděláme... Nevím co. Já s tím břichem? Nevím, je to na tobě, miláčku,“ prohlásila Agáta Hanychová.

Podle Jaromíra Soukupa dvojici na skandály vůbec neužije, a všichni tak mají smůlu. Nastávající tatínek také prozradil, jak se připravují na příchod miminka. „Horlivě? No tak jako každý rodič. Samozřejmě máme starost. Agáta je v sedmém nebo osmém měsíci, no, tak už je to za rohem,“ řekl.

A kde bude Agáta Hanychová rodit? „V nemocnici. (smích) Já jsem v nemocnici u mého porodníka pana doktora Vlka, kterému naprosto důvěřuji. Jaromír už má samozřejmě dvě děti, ale v životě ještě nebyl u normálního porodu, takže pokud to dopadne, tak ti držím palce!“ prozradila s tím, že její dvě děti zatím na těhotnou maminku berou ohled. „Občas mi Kryšpín zaváže tkaničky a Mia podá, když mi něco spadne.“

Bývalá modelka a moderátorka a šéf TV Barrandov se dali dohromady loni v létě. Po pár měsících randění oznámili, že spolu čekají dítě.

Dcera herečky Veroniky Žilkové má z předchozího vztahu s hráčem amerického fotbalu Miroslavem Dopitou syna Kryšpína a ze sedm let trvajícího manželství s hercem Jakubem Prachařem dceru Miu.

Mediální magnát Jaromír Soukup má z předchozího manželství dospělé děti Lukáše a Natálii. Od roku 2013 byla jeho partnerkou herečka Kateřina Brožová, která byla tváří jeho televize a má v ní vlastní talkshow Exkluziv Kateřiny Brožové. Také hrála hlavní roli v barrandovském TV seriálu Doktorka Kellerová. V roce 2018 se rozešli.

Poté, v roce 2020, Jaromír Soukup chodil s bývalou partnerkou producenta Františka Janečka, operní zpěvačkou Terezou Mátlovou. Rozešli se po čtyřech měsících.