Nebuďte pokrytečtí, reagovala Hanychová na Soukupovy drsné urážky Hámy

„Na Slavíkovi moderátoři řekli něco z důvodu, aby pobavili a zaujali lidi. Jaromír ve svém pořadu udělal to samé, bylo by pokrytecké to přehlížet,“ napsala Agáta Hanychová na Instagramu.

„To však neznamená, že Jaromírovy názory sdílím a podporuji. To, že s někým chodíte, neznamená, že se vším automaticky souhlasíte. Jaromír má svůj vlastní názor, já mám svůj. Respektujme se a nebuďme zbytečně zlí,“ dodala s tím, že když má sama s někým problém, neřeší to přes média.

Po odvysílání Českého slavíka označil Jaromír Soukup v jednom ze svých pořadů Hámu za arogantního slizkého chlapíka, Pergnerovou za feťačku a o Sokolovi řekl, že nemá vyřešené, zda je na kluky, nebo na holky.

„Háma je takovej mrňavej slizkej chlapík, arogantní slizkej chlapík, já nevím, co se komu na něm líbí,“ řekl mimo jiné Soukup.

Hned poté se na podnikatele na sociálních sítích svalila lavina nadávek od sledujících i mnoha celebrit. Zapojili se například Roman Vojtek, Eva Holubová, Mahulena Bočanová, David Gránský, Monika Absolonová a další.

„Problém bych viděla v tom, že to nebyl Český slavík Jaromíra Soukupa. Ty musíš být ale nechutně skvělej, žes ho tak rozpinďouřil,“ napsala Hámovi herečka Michaela Maurerová. „Je to k*kot,“ dodala na adresu Soukupa Martina Pártlová.

Moderátoři Českého slavíka se letos svými narážkami trefovali do mnoha přítomných celebrit, ale i do vlastních řad. Tereza Pergnerová si svůj výrok o nevěře na adresu Karlose Vémoly a jeho manželky Lely později vyčítala a omluvila se za něj. MMA zápasník reagoval prostřednictvím svého právníka a výstup Pergnerové označil jako nevkusný, trapný a hloupý. Dodal však, že nebude činit žádné právní kroky a omluvu přijímá.