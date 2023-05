Agáta Hanychová po měsíci ukázala dceru Jaromíra Soukupa

Na jedné fotce je malá Rozárie v náručí maminky a na druhém příspěvku leží na posteli a vedle ní v podobné póze s palcem v puse leží i Jaromír Soukup.

Agáta Hanychová se s partnerem a nejmladší dcerou už před pár dny fotili pro magazín Sedmička, který vydává Soukupovo vydavatelství Empresa Media. Předtím se ještě na Prvního máje objevili společně na akci na Petříně.

„Jaromír Soukup přebaluje. Jaromír Soukup mě pouští na nákup, hlídá miminko, takže je neskutečný otec, protože spousta mužů se bojí péče o takto malé miminko. Jaromír se absolutně nebojí. Jedinou vadu, co má, je to, že nekojí. Nešlo by to nějak?“ pobavila tenkrát bývalá modelka a moderátorka.

„Nešlo, to je mi anatomicky zapovězeno,“ dodal se smíchem Jaromír Soukup.

Hanychová se Soukupem se dali dohromady loni v létě. Již po pár měsících randění oznámili, že spolu čekají dítě.

Dcera herečky Veroniky Žilkové má z předchozího vztahu s hráčem amerického fotbalu Miroslavem Dopitou syna Kryšpína a ze sedm let trvajícího manželství s hercem Jakubem Prachařem dceru Miu.

Mediální podnikatel Jaromír Soukup má z předchozího manželství dospělé děti Lukáše a Natálii. Od roku 2013 byla jeho partnerkou herečka Kateřina Brožová, která byla tváří jeho televize a má v ní vlastní talkshow Exkluziv Kateřiny Brožové. Také hrála hlavní roli v barrandovském TV seriálu Doktorka Kellerová. V roce 2018 se rozešli.

V roce 2020 chodil Jaromír Soukup s bývalou partnerkou producenta Františka Janečka, operní zpěvačkou Terezou Mátlovou. Rozešli se po čtyřech měsících.