Hanychová oznámila rozchod se Soukupem. Je to životní prohra, napsala

„Je něco, co vám jako své instarodině dlužím říct jako první. Náš vztah s Jaromírem je minulostí. Naše cesty se rozdělily a kráčíme si zase každý svou vlastní. Bolí to. Není pro mě lehké o tom mluvit, psát tyto řádky a přiznat si, že jako pár spolu nepůjdeme dál,“ začala Agáta Hanychová svůj příspěvek na Instagramu.

„Rozešli jsme se jako přátelé, rozumní lidé, kteří došli k závěru, že k sobě nepatří. To, na čem nám oběma nejvíc záleží, je a vždycky bude naše dcera Rozárka. Beru to jako životní prohru, na které neseme vinu oba dva. Moc vás prosím, berte to jako mé jediné vyjádření k rozchodu. Ani pro jednoho z nás to není lehké, prosíme o respektování tohoto pro nás oba nelehkého období,“ dodala a svému expartnerovi i poděkovala.

„Jaromíre, tobě děkuju za rok a půl krásného vztahu a za naši nádhernou dceru. Vždycky budeš součástí mého života, jen už ne jako partner, ale jako skvělý táta naší Rózi,“ napsala ke společné černobílé fotce.

Hanychová se Soukupem se dali dohromady v roce 2022. Již po pár měsících randění oznámili, že spolu čekají dítě.

Jaromír Soukup a Agáta Hanychová (Praha, 1. září 2022)

Dcera herečky Veroniky Žilkové má z předchozího vztahu s hráčem amerického fotbalu Miroslavem Dopitou syna Kryšpína a ze sedm let trvajícího manželství s hercem Jakubem Prachařem dceru Miu.

Mediální podnikatel Jaromír Soukup má z předchozího manželství dospělé děti Lukáše a Natálii. Od roku 2013 byla jeho partnerkou herečka Kateřina Brožová, která byla tváří jeho televize a má v ní vlastní talkshow Exkluziv Kateřiny Brožové. Také hrála hlavní roli v barrandovském TV seriálu Doktorka Kellerová. V roce 2018 se rozešli.

V roce 2020 chodil Jaromír Soukup s bývalou partnerkou producenta Františka Janečka, operní zpěvačkou Terezou Mátlovou. Rozešli se po čtyřech měsících.