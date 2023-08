Už si u mě nezahraješ, slyšel od Trošky herec známý z porno scény ve Slunce seno

„Já jsem hrál ve druhém díle, tam jsem hrál svatýho Antonína. To byl ten, jak se tam na něj koukají a myslí si, že tam mají porno, a já se jim tam modlím u stromu jako ‚O Dio, dammi la forza, che io posso vincere la tentazione…‘, a to jsem se musel naučit přes noc, protože Zdeněček původně myslel, že tam použije opravdu originální italská videa životů svatých, ale když se dozvěděl, že za jedno použití by zaplatil tolik, kolik má rozpočet na celý film, tak se rozhodl, že si je musí natočit sám,“ popisuje Vladimír T. Gottwald, který se pak v dalším díle Slunce seno představil v roli architekta Svinutého.

„Se Zdeňkem Troškou byla spolupráce krásná, protože on je výjimkou, patří mezi hodné režiséry,“ vzpomíná herec, který ovšem po roli majora ve filmu Kameňák od Zdeňka Trošky už další roli nedostal.

„Zdeněček měl koupená autorská práva na zfilmování Nižňanského Čachtické paní a Jakubisko se rozhodl, že oni natočí jiný film Báthory a dal mi v tom filmu roli kastelána Sárváru. Byla to doslova role ‚paní, nesu vám psaní‘. Já jsem přišel, řekl jsem tohleto, akorát teda anglicky. Já měl jazykovou poradkyni, abych správně řekl ‚Message from Čachtice, my lady‘, a pak jsem odešel,“ popsal herec.

Vladimír T. Gottwald ve slavné scéně ze Slunce seno

„Tak já jsem si zahrál u Jakubiska v Báthory a Troška měl koupenou licenci na Čachtickou paní, která v tuto chvíli byla těžko zfilmovatelná, protože ten námět mu ten Jakubisko trošku vyžral, že jo. Zdeněček pak přišel, my jsme kamarádi odmala, a povídal: ‚Tak ty, ty už si u mě nezahraješ‘, a dodržel to,“ dodal Vladimír T. Gottwald, který se kromě herectví zabývá i psaním a má svůj blog na iDNES.cz.

Blog bere jako příležitost se vyjádřit, protože má pocit, že to se svobodou slova není tak růžové, jak by mohlo být. „Nejsem politicky vyhraněn, tak se strefuju do všech sfér politického spektra, strefuju se do vlezdobruselistů i vlezdokremlistů, strefuju se do levice i do takzvané pravice,“ vysvětlil.

„Jsem ta generace, která si pamatuje ty staré doby, a protože ta paměť je tak krásná v tom, že odbourává to, co stálo za prd, a pamatuje si ty krásné okamžiky, tak to na nás dědky působí tak, že dřív bylo líp. Já to vím, že nebylo, já to vím, že dneska jsme na tom, pokud bych to bral z hlediska životní úrovně a tak dál, takže jsme na tom pravděpodobně nejlíp, jak jsme v historii kdy byli. Ale je spousta věcí, který mě s**ou,“ vysvětlil Gottwald, který je autorem poémy Sedmé peklo a taky knížky pohádek Šmajdovinky.

VIDEO: Vladimír T. Gottwald ve slavné scéně ze Slunce seno: