Nahota v českém filmu: Kdo razítkoval zadek a jak vznikla přezdívka Evička Tričko?

Oznamuje se láskám vašim (1988)

Český mladík, který za války kotví s nákladní lodí v Německu, se předhání s kamarádem ve svádění děvčat. Až narazí na německou dívku, do které se zakouká. Mladíkem, který se do nevinné dívenky zamiluje, byl idol dívčích pokojíčků Lukáš Vaculík (60). K němu režisér Karel Kachyňa (†79) obsadil Markétu Hrubešovou (51), pro kterou to byl křest ohněm.

Všechno, co se odehraje v lodní kajutě, je ale nakonec velmi decentní. I když se pak Hrubešová svlékla ještě v několika snímcích, jednomu lákání odolala. Měla hrát u Víta Olmera (80) ve filmu Playgirls (1995) jednu z dam, které v činžovním domě provozují nevěstinec. Herečka i její další dvě kolegyně takovou roli odmítly, a tak musel Olmer tři hlavní postavy kompletně přeobsadit.