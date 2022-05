Nazí se narodíme i umíráme. Ani láska se nedělá v roláku, říká Hrubešová

„Filmy se točí o životě, nazí se narodíme, nazí umíráme. A i láska k životu patří a také se nedělá v roláku. Nebo jak kdo,“ zauvažovala Markéta Hrubešová o tom, proč ji filmoví režiséři tak rádi svlékali před kamerou.

Vít Olmer ovšem ve filmu Playgirls z roku 1995 u Hrubešové neuspěl. Proč? „Když to má nějaký důvod a hezký scénář, tak proč ne, ale když je to prvoplánové, tak to není zajímavé pro nikoho,“ vysvětlila po letech důvod, proč se ve filmu navzdory nabídce neobjevila.

Přitom své půvaby již předtím ukázala v několika filmech, poprvé ve snímku Karla Kachyni Oznamuje se láskám vašim, kde byl jejím hereckým partnerem Lukáš Vaculík. „Film jsem točila, když mi bylo 16. Nevím, kolik vztahů jsem zničila, ale vojsko jsem rozvrátila. Tehdy vycházel takový vojenský časopis a já jsem tam měla fotku, kterou si vojáci lepili do skříněk. Můj bratranec byl v té době odvelen na vojnu do Košic a zmínil se, že jsem jeho sestřenice. Řekli mu na to prý: To víš že jo, to je všech sestřenica,“ smála se Hrubešová.

Markéta Hrubešová v pohádce Princezna Fantaghiro: Jeskyně Zlaté růže (1991)

Zavzpomínala také na natáčení snímku Muž, který se směje po boku francouzské herecké hvězdy Gérarda Depardieu. „Gérard nekomunikoval vůbec s nikým. Měl svůj obrovský karavan, který vypadal jako tirák, co se navíc rozloží na dvě patra. Měl svého kuchaře a svého asistenta. A když měl přejít asi sto metrů na plac, byl přistaven černý vůz, který ho těch sto metrů popovezl a zase odvezl zpátky,“ řekla.

Herečka, která před nedávnem oslavila padesátiny, se nyní kromě hraní živí i psaním kuchařek. „Napsala jsem kuchařku pro muže, pro vytížené ženy i pro děti. Poslední knížka se jmenuje Koko a jeho kamarádi. Jsou to pohádky a zároveň i recepty,“ dodala.