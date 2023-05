Slunce, seno, jahody nemám rád, říká sedmdesátník Zdeněk Troška

Z Hoštic do Francie

Rád četl, nebyl zlobivé dítko, později poctivě studoval věhlasnou školu v Paříži, přesto mu je nejlépe mezi „venkovany“ z jihočeských Hoštic. Zdeněk Troška se narodil 18. května 1953 ve Strakonicích, ale doma se vždy cítil právě ve vísce, která se později objevovala i v jeho filmech. Středoškolská léta trávil na Lycée Carnot ve francouzském Dijonu, poté vystudoval filmovou a televizní režii na pražské Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění.

„Představoval jsem si, že budu točit podle mého milovaného Julia Zeyera, dělat hudební filmy, že zfilmuju operu, balet... Jenže ukažte mi, kdo by na to dneska šel do kina,“ vysvětluje, proč se nakonec stal úspěšným na poli lidových komedií a pohádek.

Na svá studia ve Francii vzpomíná dodnes: „Bylo to tam jako na vojně, nebo ještě hůř. Ve společné ložnici nás spalo čtyřicet, budíček v šest ráno, v deset večer večerka. Ve volných hodinách se muselo sedět ve studovnách, na ložnici nebyl přístup, až ve 21:30. Rychle se omýt, vyčistit zuby a do postele. Žádné rádio, žádná televize,“ líčil v rozhovoru pro týdeník 5plus2.