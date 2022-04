Točit hrc prc, o to vážně nestojím! Zdeněk Troška o důchodu i krásném lenivění

Loni jste ohlásil, že jdete do důchodu. Platí to i letos?

V důchodu jsem už vlastně šest let, ale pořád jsem ještě něco točil. Jenže po pohádce Zakleté pírko přišel covid a nic se nedělalo. Tak jsem si řekl: Mám já zapotřebí se ve svém věku ještě honit? Vždyť už jsem toho natočil dost, ať se snaží ti mladší. A zabalil to.

Se smutkem?

Věřte, že bez sebemenší lítosti! Jsem moc spokojený, v lockdownu jsem se totiž naučil krásně lenošit. Umím to skvěle, z čehož mám velkou radost.