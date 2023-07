Mám na fóry čuchometr. Ale dneska už se prý točí jinak, říká Zdeněk Troška

Prý jste ranní ptáče a vstáváte už ve čtyři hodiny ráno.

Ano. Někdy i dříve. Tahám slunce na obzor! (smích)

Takže svítání, první zpěv ptáků, pekařská auta…

Ta u nás v Hošticích nehrozí! U nás krám s potravinami nemáme. Jsme rádi, když k nám dvakrát do týdne, to znamená v úterý a ve čtvrtek, přijede pojízdná prodejna z Vodňan vždycky od půl dvanácté do tři čtvrtě na dvanáct. Když potřebujete nějaké základní potraviny, musíte si počkat.