Lidi překvapuje, že jsem malý. Sám obdivuju fyzičku Cristovaa, říká Noid Bárta

Je tu nová éra fitness, v Aquapalace Praha mají teď stroje s AI personalizovanými programy, kdy umělá inteligence optimalizuje člověku cvičení přímo na míru. Kolik času týdně věnujete posilování?

Tak třikrát čtyřikrát týdně si určitě jedu zacvičit. Cvičím vždycky před koncertem nebo před nějakou akcí, která je důležitá, abych ji psychicky přestál. To cvičení používám jako takovou berličku k tomu, že mi je pak dobře psychicky. A to fyzička je vlastně takový bonus.

Kdo se vyzná ve cvičení, tak ví, že to druhé kouzlo je kalorický deficit. Aby měl člověk krásné tělo, musí si hlídat stravu. Co jí a kolik toho jí. Jak jste na tom vy?

To je strašně důležité. Nevím přesně to procento, ale říká se, že snad až sedmdesát procent úspěchu a rozhodující záležitost je opravdu jídlo. Musíte to dodržovat, musíte se hlídat, musíte se snažit jíst zdravě, nepít alkohol a nekouřit. Prostě tomu tělu dávat co nejmíň jedů, aby fungovalo dobře. Já se snažím jíst zdravě, abych vydržel dlouho svým holčičkám. Abych tady ještě nějaký ten pátek byl. Takže to dodržuji.

Spousta lidí obdivuje vaše tělo a fyzičku. Co máte často na talíři a co tam naopak nesmí?

Děkuju mockrát. To mě tedy potěšilo. Já jsem takový hyperaktivní, dělám strašně moc věcí na zahradě a kolem domu. Mám hodně prací, kterými se živím a každá práce mi odebírá spoustu přijatých kalorií. Důležité je se opravdu hýbat, myslet na to, co jíte, nejíst prasárny a nepít alkohol. To je celé.

Václav Noid Bárta a Iva Pazderková (2020)

Hubnete, když jste ve stresu?

Já hubnu cíleně. Mám nějakou svoji váhu, kterou se snažím držet a vždycky to pustím třeba o dvě až tři kila. Pak se zase měsíc nebo dva držím zpátky, abych se na tu svou váhu dostal. Hlavně se snažím, abych se nepřekotil do nějaké váhy, se kterou už by se pak těžko něco dělalo.

A to je při vašich kolika centimetrech, kolik kilo?

Všichni si myslí, že měřím dva metry. Ne. Já to alespoň teď můžu říct, děkuju. Prosím vás, já mám metr osmdesát, možná sedmdesát devět, protože se postupem času zmenšuji, stejně jako každý, že jo. Teď mám osmdesát pět kilo, takže nejsem velkej. Lidi ke mně vždycky přijdou a říkají: „Ale vy jste nějakej malej!“ Já jsem fakt malej, nemusíte mi to říkat. (smích)

Existuje v českém showbyznysu někdo, jehož tělo sám obdivujete?

Ben Cristovao. Ten je namakanej úplně perfektně. Ale to je i tím, jaký on je všestranný sportovec. Dělá brazilské jiu jitsu, crossfit a všechny tyhle věci. Ten má tedy genetiku úžasnou. A sami taky vidíte na jeho Instagramu a sociálních sítích, že dodržuje stravu. Je to vegetarián, stará se o sebe a je to vidět.

Měl jste nějaký „magický“ rok, kdy jste byl sám se sebou a svou fyzičkou nejspokojenější? Třeba když vám bylo třicet?

Já jsem nespokojenější teď. Když mi bylo třicet, tak jsem na tom byl podle mě nejhůř, protože jsem pil alkohol a jedl jsem fast food. Vlastně jsem na to úplně kašlal. Vůbec mě to nezajímalo. Já jsem vždycky cvičil, ale kolem té třicítky jsem to úplně pustil a vlastně jsem byl tehdy na tom nejhůř. Myslím, že teď ve třiačtyřiceti letech jsem na tom možná s fyzičkou nejlíp, co jsem kdy byl.