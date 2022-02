Nemám rád ženy hysterky a věčné řešitelky, říká Václav Noid Bárta

Písně Václava Noida Bárty znějí novým seriálem ZOO nebo pohádkou Tajemství staré bambitky 2. „Když skládám, tak to není vždycky u piana, jdu třeba ven a celé si to poskládám v hlavě,“ popisuje vznik nové scénické hudby nebo songů, které tvoří i pro řadu svých kolegů z branže.

Je to jenom zdání na první pohled, nebo je Noid v posledních letech opravdu pořád dobře naladěný?

Ano, a je to tím, že už pět let nepiju a prožívám největší rodinné štěstí, jaké jsem kdy měl. Mám skvělou fungující rodinu a za to jsem moc vděčný a šťastný. Daří se mi i v práci a můžu vlastně říct, že všechno, co jsem si v životě přál, momentálně dostávám. A nejsou to materiální věci, je to rodina, zdraví a celková spokojenost.