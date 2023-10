Fandit mi bude Bohdalová, chlubí se David Prachař. Ve StarDance je nejstarší

Co všechno jste musela Davida Prachaře naučit, aby byl tvárný?

Zuzana Dvořáková Šťastná: Tak on už byl od začátku docela tvárný, ale co jsem ho musela naučit, tak stát rovně. Aby se nehrbil ke mně, aby ruce držel trošku víc dozadu a aby se ještě víc hýbal v kyčlích.

David Prachař: Je to pravda. Třeba na Richieho (Richarda Krajča – pozn. red.) má taneční partnerka dřevěnou tyč, kterou ho rovná a říká: „Tuto tyč mám na Richarda, lebo on nemá rovný chrbát.“ Tak si říkám, ježíšmarja, Zuzanka je tolerantní, žádnou tyč na mě nepřichystala. Ale je pravda, že při valčíku to teď dělám špatně. Je to docela nezvyk. Přijdu domů a bolí mě celé tělo.

Vám není cizí náročná příprava pro Národní divadlo, v čem je ta příprava na StarDance jiná? Co dělá s vaším tělem?

David Prachař: Většinou činohra je, že mluvíme a hýbeme se. Tady nemluvíme, je to němohra, pantomima. Tady jenom tančíme. Ale o to je to horší, že tím tancem musí člověk vyjádřit to nevyjádřitelné. Tím jemným pohybem musí vyjádřit něco, co se slovy vyjádřit nedá. Zjišťuju, že zatím chvilkami tančím, jako kdybych neuměl L, V a šlapal bych si na jazyk, takže můj tanec zatím vypadá tak jako rozkošně. Ale jinak se snažím a dělám pokroky a příští týden se už naučím R díky Zuzaně.

Zuzana Dvořáková Šťastná: Krásné. Ano, já ho naučím i mluvit. Učíme se postupně, samozřejmě, jak přichází ty tance. Každý tanec má trošku jiná úskalí, takže ve standardu je to třeba držení a postavení, v latinskoamerických tancích, jsou to kyčle nebo třeba chůze přes špičky, což taky není úplně přirozené. Nebo to, že musí David tančit na podpatcích, protože ty latinské boty mají čtyřcentimetrové podpatky, což taky není úplně normální, když člověk není zvyklý. Učíme se různé věci postupně.

David Prachař: Na podpatky jsem skutečně zvyklý nebyl, to se musím přiznat. Jednou jsem hrál ženu, to jsem měl lodičky a od té doby si vážím žen ještě víc, protože chodit v lodičkách, to je snad lepší chodit ve svěrací kazajce.

Zuzana Dvořáková Šťastná: Anebo oboje! (smích)

David Prachař a Zuzana Dvořáková Šťastná ve StarDance XII

Došlo na krizový okamžik během tréninků, kdy jste museli trošičku přemlouvat hlavu, aby pracovala a tělo, aby poslouchalo?

Zuzana Dvořáková Šťastná: Zatím jsme žádný krizový moment úplně neměli. Nám tréninky jdou podle plánu. My na nich netrávíme tolik hodin. Třeba jsme dvě hodiny na tréninku, postupujeme, střídáme ty tance. Když už máme jednoho tance plné zuby, tak jdeme na další, protože víme, jak nás ty tance čekají postupně. Takže za mě žádný krizový moment asi… Co?

David Prachař: Největší krizový moment, že někdy nemůžeme rozeběhnout iPhone, když si dáváme hudbu, protože nerozumím těm technologiím.

Zuzana Dvořáková Šťastná: Ano, na celou místnost, že jo.

David Prachař: Pro mě je velký problém Instagram, takže já už se učím i... Takhle, já se naučím tančit, a dokonce se naučím ovládat Instagram díky Zuzaně, protože už mě s tím naučila. Vím ty domény, kde tam jsou, takže pro mě vlastně tento zážitek StarDance je i internetový zážitek ze sítí.

Takže teď nově sbíráte i sledující.

David Prachař: Nesbírám, já žádné nemám zatím. Není to tak hrozné, ale zakouším to, co to je být na Instagramu. Já ve svém věku už bych to asi nezvládl, protože to je strašný požírač času. Jsou lidi, kteří se tomu věnují a celý den něco vytvářejí. Tak na to bych asi čas ani trpělivost neměl. Ale Zuzana je zase hodná v tom, že tam nějakou fotku dá, pověsí to tam a my díky tomu Instagramu můžeme s lidmi komunikovat, což je dobře.

Zuzana Dvořáková Šťastná: Já jsem třeba teď přidala Davidovi fotku, kde jsme oba, napsala jsem tam: „To jsem já a moje krásná taneční partnerka.“ (smích)

David Prachař: Zuzana si to ovládá a využije toho. Pak mě vyfotí v nějaké příšerné pozici a napíše: „Zase zlobil.“ Nebo něco takového. To ještě třeba přijde.

Jaké psychické podpory se vám zatím dostalo ohledně StarDance od vašich dětí?

David Prachař: Dostala se mi Jiřina Bohdalová! Šla na Kavčí hory a šla přes to studio, kde jsme se fotili, a tančili jsme. Ptala se mě, co tam dělám? Já jsem řekl, že budu tančit a Jiřinka Bohdalová mně řekla: „Tak konečně vím, komu budu fandit!“ Takže já už mám určitě Jiřinu Bohdalovou jako svou příznivkyni. Ale podotýkám, že to je ve chvíli, kdy mě ještě neviděla tančit a ještě k tomu dodala, že mám strašně šikovného syna. Tím myslela Kubíčka. Takže kdyby tančil Kubíček, tak to by asi fandila úplně. No, tak třeba skousne i tatínka.

Co říkáte na takovou podporu od filmové legendy?

Zuzana Dvořáková Šťastná: Já jsem byla strašně ráda, že jsem ji vůbec potkala. Znám ji jenom z obrazovek a byla jsem překvapená, protože v jejím věku pořád pracuje a aktivně něco tvoří. Byla jsem ráda, že jsem si s ní mohla podat ruku a že k nám promluvila. Bylo to moc příjemné.

Držíme vám palce, ať se vaše skryté ambice, které určitě nebudete prozrazovat, naplní.

David Prachař: Tak já doufám, že se ty ambice naplní. Už se vlastně naplňují.

Zuzana Dvořáková Šťastná:: Přesně. Děkujeme moc.

ANKETA: Kdo se podle vás stane vítězem StarDance XII? celkem hlasů: 5116 Eva Adamczyková 30 %(1551 hlasů) Marek Adamczyk 7 %(376 hlasů) Ivana Chýlková 8 %(421 hlasů) David Prachař 3 %(150 hlasů) Tereza Mašková 5 %(243 hlasů) Richard Krajčo 10 %(516 hlasů) Iva Kubelková 21 %(1077 hlasů) Vavřinec Hradilek 5 %(247 hlasů) Darija Pavlovičová 6 %(284 hlasů) Josef Maršálek 5 %(251 hlasů) Upozornění zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.