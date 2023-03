Dnes můžou hrát i lidi, kteří nic neumí, míní Jakub a David Prachařovi

Na premiéry filmů chodíte s radostným očekáváním, anebo s nervozitou, jak to bude vypadat?

Syn: Moc rád to nemám, protože když se vidím, vždycky mám pocit, že všichni okolo mě hrají dobře, jsou přirození, zatímco já z toho jakoby čouhám. Zdá se mi, že můj hlas zní jinak, než si myslím, taky zjišťuju, že chodím jinak, než si představuju. Premiéru vydržím, ale koukat se na sebe není nic, co bych vyhledával.

Táta: Já to prožívám úplně stejně.

Nás pořád upozorňovali, ať drátky překračujeme, protože jsou pod proudem. Nakonec jsme se dozvěděli, že to tak nebylo, protože medvěd už je z dřívějška navyklý, že pod proudem jsou. Jakub Prachař