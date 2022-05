Nemůžeme se na sebe dívat. Je to jako trest, říkají David a Jakub Prachařovi

Jste velmi vytížení. Máte čas se kromě práce sejít i v soukromí?

David: Ale ano. Například když spolu jdeme na fotbal na Slavii do pražského Edenu. Vídáme se i při jiných příležitostech, ale je někdy těžké setkání naplánovat.

Jakub: Docela nedávno nám to vyšlo. Byli jsme spolu na výletě a na večeři. David: Většinou vše organizují naše ženy, protože my muži na to nemáme buňky.

V novém snímku z fotbalového prostředí Vyšehrad: Fylm hrajete otce a syna. Bylo to opravdu vaše první setkání před filmovou kamerou?

Jakub: A vážně šlo pouze o setkání, jelikož hned v první naší scéně kolem táty procházím a říkám: Čau, tati a on na moji repliku ani neodpověděl. Tak proběhla naše společná premiéra před kamerou.

David: A zatím poslední... Mimochodem v případě „Vyšehradu“ se mi líbilo, že v něm hraje také spousta známých fotbalistů a hokejistů. A během natáčení jsme byli pár dnů ubytováni v jednom špičkovém hotelu za Prahou. Já byl s Jakubem na pokoji a mohl si užívat luxusu.

Jakub: Normálně by člověk jel domů, vždyť to bylo kousek od Prahy, ale my jsme si po zralé úvaze vyhodnotili, že se vůbec nic nestane, pokud pár dní zůstaneme. Když jsem byl dítě a jezdili jsme kolem, říkal jsem si: „To je pro bohatý, sem jezdí fotbalisti na soustředění, tam se musejí dít věci.“ Byl jsem tedy šťastný, že jsem se do hotelu podíval. Protože tam se vážně děly věci, ne že ne.