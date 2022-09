Osud mi byl příznivě nakloněn. Jsem pořád plná života, říká Saskia Burešová

Letošek je pro vás rokem řady výročí. Vede vás to k bilancování?

Nevede. Bohužel se musím přiznat, že výročí a jejich oslavy pro mě nic moc neznamenají. A když mi někdo nějaké moje výročí připomene, někdy se až leknu a řeknu si třeba: To jsem vážně v televizi už tolik let, vždyť to už je pro někoho celý jeho život! (směje se)

V červenci jste měla narozeniny. Kolikáté, říkat nebudeme...

... ale to klidně řekněte, bylo mi sedmdesát šest. Stejně to všude psali, tomu se nedá uniknout. (směje se)