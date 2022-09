V televizi by to chtělo méně vulgarit a více lásky, míní Saskia Burešová

Potkali jsme se krátce po příletu Dominika Chabra. Tento Muž roku se právě vrátil z Bali, kde vyhrál titul Nejkrásnějšího muže planety Men of the Year, co na to říkáte?

Jsem na něj moc pyšná. Hrozně mě to potěšilo. Máme krásné ženy, ale že máme i krásné muže? Tak to je nádherný pocit!

Co jste vždy oceňovala na mužích a co vás vždy na první dobrou upoutá?

Oceňovala jsem smysl pro humor. Samozřejmě i fyziognomie je důležitá. Ale hlavně, aby byl vtipný, milý a trochu gentleman. I když já vím, v dnešní době je to „Me Too“ a tak dále. Ale já osobně oceňuji, když je muž gentleman. Jsem stará škola.

Každou neděli vás můžeme vídat pravidelně v Kalendáriu. Kde berete inspiraci na vtipné scénky, abyste i po letech nadchla diváky něčím novým?

Přiznávám, že to není samozřejmě jen z mé hlavy. Máme na to autorky a různé vychytávky vymýšlí i režisér. Já občas samozřejmě do toho můžu nějakým způsobem zasahovat, třeba si píšu citáty a tak dále a můžu to natáčení samozřejmě ovlivnit. Ale nemohu ovlivnit to, kdo tam bude. Máme takový úzus, že se zmiňujeme o zahraničních osobnostech, živých i mrtvých. Ale pokud jde o naše hvězdy, tak už jen o těch nežijících, aby to bylo spravedlivé.

Saskia Burešová na archivním snímku

Kdo je vaší osobní ikonou, co se týká módy?

Co se týká módy? Přiznám, že jsem o tom nikdy nepřemýšlela. Já se vždycky řídím tím, co mi sluší. Pochopitelně hlídám všechny módní trendy, ale pak to vždycky zvažuji na miskách vah, co ke mně osobně jde a co ne. Jsem v tom velmi opatrná. Ale že bych měla nějaký konkrétní vzor, to nemám.

Kdo vám dal tu vaši pomyslnou vášeň pro estetično?

S tím se asi člověk rodí. Já si myslím, že je to samozřejmě taky rodinná tradice.

Je o vás známé, že když máte volno, spoustu času trávíte na zahrádce. Co je vaší srdcovkou?

Přiznávám, že hlavně pěstování květin. Dříve jsem pěstovala všechno možné, protože v obchodech jste toho moc nezískali, pokud jde o zeleninu a ovoce. Byla jsem takový ten opravdu stoprocentní zahradník. Teď se věnuji té estetické části, to znamená kytičkám, keřům a stromům.

Pořád máte slabost pro orchideje?

Ano, stále. Pořád je pěstuji a ve velkém.

Nezasadíte příští rok z preventivních důvodů nějakou tu zeleninu? Všechno nám v obchodech zdražuje…

Teď jste opravdu, jak se to říká, uhodil hřebík na hlavičku. Už jsem začala v Praze na zahrádce opravdu pěstovat rajské, okurky a papriky, takže se k tomu trochu vracím, ale jen na malém políčku. Už to nepřeháním.

Dnes je tu s vámi také Marie Tomsová. Se kterými z kolegů jste se dovedli nejvíce odbourat, když jste se potkali v televizi?

Rozhodně hodně se Sašou Hemalou, Aničkou Wetlinskou a Stáňou Lekešovou, s těmi asi nejvíc.

Často vzpomínáte na Stáňu Lekešovou?

Velice často. Vždycky, když přijdu do hlasatelny nebo maskérky. Setkávaly jsme se vždycky v hlasatelně. Kdykoliv tam přijdu, tak na ní vzpomínám. Byla to opravdu báječná holka. Je mi to moc líto, že umřela.

Jste pomyslná ikona české televizní obrazovky. Jakým směrem by se naše kultura a televize měli do budoucna podle vás ubírat?

Řekla bych, že by se měla v tom dobrém slova smyslu zase vrátit k dobrým tradicím. To znamená méně vulgarity a trochu více slušnosti, něhy a lásky. To by se mi líbilo.

Co si na uklidněnou ráda poslechnete?

Přiznám se, že podle nálady. Někdy vážnou hudbu a někdy pop.