Partnerka musela přijmout, že jsem takové její další dítě, říká Ondřej Sokol

První týdny v novém roce bude Ondřej Sokol trávit především na jižní Moravě. V brněnském Divadle Bolka Polívky jej čeká zkoušení nové hry a bydlení najde v Olomouci u své maminky, která je velkou Bolkovou fanynkou. „Je šťastná, že zkouším novou hru u Bolka, protože on je pro ni ikona,“ vysvětlil pro týdeník 5plus2 Ondřej Sokol a líčil, jak právě maminka byla jeho první divačkou, když s loutkovým divadlem coby osmiletý kluk hrál hry od Shakespeara. A nejen to.

Vaše úplně první divadelní představení se prý uskutečnilo doma a rovnou na silvestra. Je to pravda?

Ano, já už odmalička chtěl dělat to, co teď dělám, takže jsem vlastně celý rok směřoval k silvestru, kdy nejprve musel proběhnout můj silvestr a až po něm jsme se s mámou koukali na toho v televizi.