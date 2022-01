Sokol: Devadesátky nejsou, co se týče oblečení, úplně šťastnou vzpomínkou

Viděl jste předtím Případy 1. oddělení?

Ano, viděl jsem je a velice mě na nich baví autentický vhled scenáristy Josefa Mareše na to, co se skutečně stalo. To mě na tom přijde skvělé a fascinuje mě to i na Devadesátkách.

Vy v Devadesátkách ztvárňujete postavu, která v té partě Případů 1. oddělení už není. Jak byste ji charakterizoval?

Ona v následujících dílech není z důvodu, že se zaplete s podsvětím a už z toho nedokáže vybřednout. Samozřejmě se tím pádem neříká, o koho se jednalo ve skutečnosti, navíc jde o postavu, jejíž charakter je založený na několika reálných policistech. O to zajímavější je to však na ztvárnění.

Nedávno jste hrál v Rédlovi, což je detektivka z podobné doby. Jak devadesátky vnímáte?

Samozřejmě pro mě představují, co se týče oblečení, ne úplně šťastnou vzpomínku. Tehdy mi to přišlo příjemné, nyní je to však poměrně bolestivé setkání, i když teď se to zase vrací do módy.

Zmiňoval jste scénáře a to, že vycházejí ze skutečných kauz. Jak probíhala příprava?

Většina z toho, co se tam odehrává, jsou ikonické případy z devadesátých let, které jsme všichni prožívali a denně je sledovali. Tím pádem jsem si povědomí o nich nemusel nijak občerstvovat. Kdykoliv však byl na natáčení Pepa, tak jsme z něj tahali nejrůznější detaily.

Proč byste divákům doporučil, aby se na seriál podívali? V čem je to jiné oproti dalším detektivkám?

Detektivek je možná hodně, ale málokdy má člověk možnost být tak „u pramene“, jako když to píše Josef Mareš. Peter Bebjak je výtečný režisér a natočilo se to krásně.

