Stále si připadám nedospělý. Zajímá mě, jaké je to zmoudřet, říká Ondřej Sokol

Už nesmíte hrát v divadelní hře černocha v masce černocha. Měl jste čas o tom dost nocí přemýšlet. Nač jste přišel?

Předně: já jsem čekal, že to přijde, už hodně dlouho.

Takže vás to nezaskočilo?

Ne. Co mě reálně fascinuje, až lehce děsí, jak celý ten vývoj polarizuje i lidi kolem umění. Vnitřně jsem si v tom našel paralelu s nástupem socialismu, všechno mi to do té skládačky bohužel zapadá, každý něčí další krok mi evokuje analogicky prohlášení z padesátých let. Říkám to stále ještě v naději, že se pletu, ale jeví to natolik podobné znaky, že se děsím, že to může i stejně skončit.