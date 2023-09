Skončily prázdniny, jaké byly?

Začali jsme s celou rodinou ve Slovinsku a se ženou jsme pak jeli sólo do našeho oblíbeného Skotska. Loni jsme byli na Hebridách a letos to vyhrály Shetlandské ostrovy. Cestou zpátky jsme přibrzdili na Orknejích. Byla to nádhera! Mělo to ale jeden háček.

Víte, co je neuvěřitelný? Kolik jsem měl obdivných komentářů na YouTube! Že prý moje vypití panáka rumu je hereckej výkon na Oscara. Že je vidět, že pan Háma má natrénováno.