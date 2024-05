Nahé scény jsem si prosadila já, chlubí se hvězda seriálu Bridgertonovi

„Požádala jsem o zařazení některých momentů do scénáře, dokonce je tu jedna scéna, kde jsem opravdu nahá. To byl můj nápad, má volba,“ prozradila Nicola Coughlanová.

Herečka si chtěla posílit sebevědomí a také dokázat všem kritikům její figury, že na to má. „Všem, kteří komentovali moji postavu, jsem chtěla ukázat, ať se jdou bodnout. Cítila jsem se díky tomu ohromně silná. Když jsem se teď na ty scény dívala, jsem na ně strašně pyšná,“ řekla a v žertu dodala, že až jí bude osmdesát let, bude se alespoň moci podívat, jak byla kdysi zatraceně sexy.

Luke Newton a Nicola Coughlanová ve třetí řadě seriálu Bridgertonovi (2024)

Přestože Coughlanová sama toužila po postelových scénách, zároveň přiznala, že z natáčení některých věcí měla strach. „Na začátku první série jsme s Lukem četli knihy a přišlo nám to vtipné. Smáli jsme se: Představ si, že se pak budeme líbat. A pak přišla třetí série a já říkám: Pane bože, je to můj kamarád a musíme dělat tyhle věci. Nemůžete předstírat, že někoho líbáte, musíte ho opravdu políbit. Je to celé dost pikantní,“ prozradila.

Herci si podle ní častokrát nemohli pomoci a při filmování se dost nasmáli. „Jednou jsme natáčeli velmi romantickou scénu, u které jsme se málem počůrali smíchy, jakmile jsme se jeden druhému podívali do očí. Bylo to opravdu vtipné,“ popsala.

Herečka vyrostla v irském hrabství, kde je spousta katolických věřících, kteří nesouhlasí s předmanželským sexem. Coughlanová prozradila, že tvůrci seriálu pro ni osobně sestříhali verzi vhodnou pro děti, tedy s vynecháním pikantních sexuálních scén, aby se herečka na seriál mohla podívat se svou silně věřící rodinou. „Mám to doslova napsané ve smlouvě. Lidé si myslí, že to říkám jako vtip, ale je to pravda,“ uvedla pro deník The Sun.

Seriál o rodině Bridgertonových vznikl podle románu Julie Quinnové a sleduje příběhy londýnské aristokratické smetánky. V první sérii byla hlavní hrdinkou nejstarší dcera Daphne Bridgertonová (Phoebe Dynevorová), v druhé její nejstarší bratr Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) a ve třetí Colin Bridgerton (Luke Newton). Třetí řada měla na Netflixu premiéru 16. května 2024.