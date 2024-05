Nikdy nám o své orientaci neřekl, říká matka Milana Peroutky

„Milda to vyřešil tak, že nám to nikdy neřekl,“ odpověděla Peroutková na otázku, jak jí syn sdělil, že chce žít s mužem. „On to má opravdu zvláštně, takže o tom nikdy nemluvil. Potom jsme nějak zjistili, že tam je muž a prostě to tak bylo. Fakt jsem taková matka, že jsem to netušila. Některé lidi to napadlo, třeba nám to i říkali a my jsme říkali, že ne,“ popisuje.

Šok z toho ale neměla a přijala to bez problémů. „Brala jsem to normálně, jako žádný problém. Hlavně aby byl spokojený,“ říká Peroutková.

Se synem se o podobných věcech nebaví. „Nechávám ho zajít, kam on chce. Dnes už si to chce vést po svém a nechce už chodit za maminkou. Je dospělý. Když se chce poradit, zeptat, tak se zeptá. Ale já už se ptát nebudu,“ vysvětluje. „Možná si to jednou řekneme, ale nepotřebuji na to být zvědavá,“ dodává.

Mrzí ji ovšem, že neprošel zákon, který by umožnil stejnopohlavním párům adopci dětí, aby její syn mohl mít se svým partnerem Dominikem dítě. „Myslím, že když je polovina lidí rozvedených, další střídají partnery, někdo je sám, tak dítě poznává různé muže a ženy, ale málokdy je to ta klasická rodina, takže by se na tom nemělo tak lpět,“ míní Peroutková.

Sama je rozvedená, i když s otcem svých dětí nakonec zůstala. „Rozvedli jsme se, když se narodil Milda a Báře byly tři, tak jsme jim to ani neříkali,“ popisuje bývalá manželka bubeníka slavné skupiny Olympic. Krátce po rozvodu totiž svým exmanželem otěhotněla potřetí a dali se znovu dohromady. Vztah jim pak vydržel až do Peroutkovy tragické smrti po pádu ze schodů v roce 2013.

Olympic v roce 1990 (zleva Petr Janda, Jiří Valenta, Milan Broum, Milan Peroutka)

„My jsme občas řešili, jestli se máme znovu vzít. Ale říkala jsem, že když to takhle funguje líp, tak to nebudeme kazit. Zdálo se mi, že se víc musíme snažit a fungovalo to. Připadala jsem si asi i svobodnější,“ popisuje Peroutková.

„Nakonec to fungovalo, a než zemřel, tak jsme si na sebe dost zvykli. Dřív rád šel někam beze mě a potom chtěl, abych šla vždycky s ním. Měl rád, když jsem byla vedle něj. Hrany se obrousí a člověk už pak nic nebere tak dramaticky a hystericky,“ dodává spisovatelka, která se po mnoha knihách pro děti a mládež rozhodla letos vydat knihu pro dospělé.