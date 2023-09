Vím, že jste měl spoustu kladných ohlasů, ale nebylo by lepší, kdyby nejčastější reakce na váš coming out byla: No a co? Proč nám to říkáš?

Byl jsem hodně zvědavý a zdá se, že jsem vychytal celkem dobrou dobu, cítím hlavně podporu, dokonce hlasitou. Přemýšlím, jestli mi někdo řekl „no a co“. Vlastně asi jo, kluci z kapely takhle reagovali.

Mně se totiž zdálo, že každý kluk je aspoň trochu na kluky, ale ptal jsem se, kde je ta hranice? A kam já spadám? Připadalo mi, že všichni jsou teplí!