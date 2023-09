Milan Peroutka promluvil o svatbě s přítelem Dominikem Roubínkem

Milane, ty ses oženil. Máš manžela, a ne, jak asi všichni čekali, manželku.

Chybička se vloudila, ne, dělám si srandu. Na obřadu se zvedl závoj, a nebyla tam nevěsta, byl tam ženich...

Byl ten den podle tvých představ?

Já jsem říkal vždycky, když jsem to šel oznámit rodině a strejdům a tetám: „A představovali jste si takto tu moji nevěstu?“ Je pravda, že říkali: „No, takhle ne, ale hlavně, že jsi šťastnej.“ A to je vlastně komentář každého člověka, který tě má rád.

Dominik Roubínek a MIlan Peroutka (Praha, 15. srpna 2023)

Čím tě Dominik nejvíc okouzlil jako partner?

S Dominikem jsme si vyšli jednou ven jen popovídat a pro mne to byl kluk odjinud, ale prostě jsem vnímal, že je to inteligentní, empatický kluk, se kterým to můžu probrat, aniž bych se bál, že hned z toho budou nějaký drby.Takže my jsme si takto povídali, pak jsme si povídali ještě jednou, pak jsme si povídali ještě… A pak jsme spolu začali bydlet. Bylo to velmi rychlý a my jsme si oba dva říkali: „Co to má bejt, co se nám to jako stalo… A proč?“ A pak jsme si vždycky říkali – neřešme teorii. Prostě láska nejsou teorie, to jsou city, ty se s tím mozkem občas nemusí úplně snoubit. Takže jsme si řekli – pojďme si užívat, že cítíme nějaký štěstí, a pojďme do toho po hlavě.

Takže spřízněné duše se našly?

Spřízněné duše se našly.

Máš silnou fanouškovskou základnu na sociálních sítích. To bylo také to místo, kde jsi poprvé zveřejnil informace o své sexuální orientaci.

Teď je mi třicet tři a udělal jsem tuhletu věc a někoho může napadnout – to je divný, že to nezjistil o sobě dřív třeba. Proč až tak pozdě… Ale já na to chci říct zase opačně, že někdo bohužel to v sobě potlačí třeba až do konce života. Moje babička říkala: „Já mám pocit, že je vás teď nějak víc všude.“ Ale já mám pocit, že teď, díkybohu, ve společnosti je klima, kdy ty lidi si to dovolej přiznat. Na rovinu – já bych to mohl taky zapřít. Nějak to jde vždycky. Ale když to člověk uvnitř ví, život je krátký a nestojí to za to… Víš co, druhou šanci na život asi nedostaneš.

Jak by se Dominik líbil tátovi?

Samozřejmě doufám, že by se mu líbil… Notabene – Domčova mamka, no tak ta by s tátou… To by bylo duo, to by bylo neskutečný! A nebudu ti lhát, samozřejmě, že na té svatbě si na to sakra vzpomeneš. My jsme tam měli i pro tátu místo u stolu. A to je taková trošku smutnější věc. Já bych řekl, že taťka by byl přece šťastný, že já jsem šťastný. A jestli ne, tak – ale víš co, on nemůže ani oponovat, ale to by mě naštval, kdyby nebyl. A víš co? A já se na to chci zeptat mamky, jestli to s tátou někdy vůbec řešili.

Řešil to nejeden umělec, coming out a jít s tím ven, nejít s tím ven – přesně kvůli fanouškům. Jak to přijmou?

Toto nebyl můj hlavní motiv. Můj hlavní motiv bylo to, že já jsem nemohl najít správného člověka, který by mi za to stál, abych s tím šel takto ven. Já se teď cítím pevný v tom, že vím, jak to je a že tu osobu mám, a tudíž nemám problém se o tom ani s tebou bavit. A to byl můj hlavní argument. Kariéra je fajn, mě strašně baví moje práce, ale nemůžu říct, že by to byl ten první argument. Naopak – já jsem se pak vzepřel a udělal jsem lehčí čistku ve svém týmu.

Mám takovou historku, že já jsem natočil nový videoklip a říkal jsem si – sakra, ale ta písnička je o tom, co prožívám, je o nějaký potlačený lásce, je o nějakém vzdoru společnosti – a ta písnička by měla mít tu vizuální složku, kde řeším i tyhlety věci. Takže já jsem sice natočil videoklip, ale já jsem ho dal pryč a natočil jsem novej. A je to právě ten klip, kde podle mě ty pocity – o čem to má být – přesně jsou. Takže já jsem rád, že jsem ho přetočil, a jsem rád, že ho můžu představit i divákům Primy 10. září.