Nebudu chodit kolem horký kaše. Vzal jsem si kluka, přiznal Milan Peroutka

„Tolik jsem vám to chtěl říct první, i když jsem měl strach. Ale žádný můj scénář nepracoval s variantou, že bude ‚tajný zdroj‘ na svatbě ještě předtím, než vůbec nějaká byla. A navzdory jeho výpovědi nám na ní ani nepršelo štěstí, ale přenádherně svítilo sluníčko. Právě štěstí jsme si ale vymyšlenými a senzacechtivými citacemi v dost možná nejhezčí den v životě odmítli nechat vzít. Vypnul jsem si telefon a zapínám ho, jen abych se mohl ozvat vám,“ začal zpěvák svůj příspěvek na Instagramu.

„V posledních měsících se ten tlak stával opravdu nesnesitelným. Vstřebával jsem různé rady a postoje, čelil anonymním vzkazům od fejkových profilů i tlakům od médií. Občas se mi zavařila hlava, znovu jsem ztrácel a znovu nacházel nadhled, až jsem si řekl, že přece o nic nejde. Řekl jsem si to vždycky, když jsem viděl hrůzy, co se nám všude dějou, a pak se sám sebe ptal, co vlastně pořád řeším,“ pokračoval u příspěvku, kde na fotkách ukázal svého partnera.

„Nebudu chodit kolem horký kaše. Mám kluka. Je skvělej. Je natolik skvělej, že jsem se otevřel té možnosti mít kluka. Že jsem ho představil rodině a kamarádům. A přitvrzuju, že jsem se rozhodl si ho v sobotu vzít a představit i vám!️ Ani nevíte, jak moc si přeju, abyste s tím byli v pohodě i vy. Je toho tolik, co bych vám mohl a chtěl říct. Ale teď nám, prosím, dovolte si užít tyhle chvíle v kruhu těch nejbližších. Těch, kdo mají z naší lásky upřímnou radost a my máme radost, že jsou našimi nejbližšími. Milujeme vás!“ napsal.

„Zároveň bych se chtěl touhle cestou (díky, sociální sítě) omluvit všem médiím, ale zatím využiju možnosti se vyjádřit jen tady. Popravdě dělám takové oznámení poprvé v životě, při jeho ťukání do telefonu mi pěkně bije srdce a připadám si jako ve sci-fi, hororu, pohádce i komedii zároveň. Jeden pocit ale vyvstává - nevýslovně děkuju všem, kdo pochopí a podpoří. Láska je krásná, ve všech jejích barvách! A myslete na to, že přestože v chomoutu, jestli budete chtít, jsem stále váš! Váš Milda“ dodal.

Pod příspěvkem mu začali gratulovat Monika Absolonová, Michaela Tomešová, Anna Julie Slováčková, Aleš Cibulka, Sara Sandeva, Honza Musil, Nikola Čechová a další.

Zpěvák si v sobotu na zámku Mcely vzal svého partnera Dominika Roubínka. Obřad se jim podařilo utajit, než odpoledne s informací o svatbě přišel Blesk. Milan Peroutka o svém milostném životě a soukromí moc veřejně nemluvil. Nový vztah bez podrobností potvrdil v únoru.