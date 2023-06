Zpěvačka Madonna skončila v nemocnici. Na JIP je už několik dní

Podle listu Daily Mail Madonnu převezli do nemocnice v sobotu ve vážném stavu, poté co ji našla v bezvědomí nejstarší dcera Lourdes (26). Zpěvačku museli hned intubovat. Příbuzní se prý připravovali na nejhorší. Nikdo nevěděl, co s Madonnou je a jak se situace vyvine.

„Její zdravotní stav se zlepšuje, nicméně je stále v péči lékařů. Očekává se, že se plně zotaví. V tuto chvíli musíme pozastavit veškeré závazky, což zahrnuje i turné,“ napsal manažer Guy Oseary ve svém prohlášení na Instagramu a doplnil, že brzy seznámí fanoušky s dalšími detaily i novými daty a rozpisy koncertů.

Zpěvačka má šest dětí. Kromě dcery Lourdes má syny Rocca (22) a Davida (17), dceru Mercy (17) a desetiletá dvojčata Stellu a Estere.

Konání turné, které mělo být oslavou její více než 40leté hvězdné kariéry, oznámila Madonna letos v lednu. Koncertní šňůra nese název Madonna: The Celebration Tour (Madonna: Oslavné turné). Autorka hitů jako La Isla Bonita, Material Girl či Like a Prayer měla během turné zavítat do více než třiceti měst. Koncert v Praze plánován nebyl, nejblíže měla vystoupit v Berlíně.